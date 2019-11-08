"Baba Parası" filminin ilk teaserı yayımlandı

Yönetmen Selçuk Aydemir'in senaryosunu yazıp yönettiği "Baba Parası" filminden ilk teaserı dijital platformlardaki yerini aldı.

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