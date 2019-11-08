Son Dakika Haberleri: "Baba Parası" filminin ilk teaserı yayımlandı
Son Dakika Güncel 'Baba Parası' filminin ilk teaserı yayımlandı

"Baba Parası" filminin ilk teaserı yayımlandı

6 saat önce

Yönetmen Selçuk Aydemir'in senaryosunu yazıp yönettiği "Baba Parası" filminden ilk teaserı dijital platformlardaki yerini aldı.

Yönetmen Selçuk Aydemir'in senaryosunu yazıp yönettiği "Baba Parası" filminden ilk teaserı dijital platformlardaki yerini aldı.

Başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş, Osman Alkaş'ın yer aldığı filmin yapımcılığını TR 40 33 Productions üstleniyor.

Türk sinemasında Selçuk Aydemir, Murat Cemcir ve Ahmet Kural üçlüsünü altıncı kez bir araya getiren film, baba mirası peşine düşen ailenin aksiyon ve komedi yüklü hikayesini konu alıyor.

Ekibin, "C¸algı C¸engi", "Du¨gˆu¨n Dernek", "Ailecek S¸as¸kınız", "İs¸ler Gu¨c¸ler", "Kardes¸ Payı" film ve dizilerinden sonra yeni komedi filmi "Baba Parası" 1 Ocak 2020'de vizyona girecek.

Baba Parası filminin ilk teaserı yayımlandı

Selçuk Aydemir, Ahmet Kural, Yönetmen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:04 Kaynak: AA
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