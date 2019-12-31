"Baba Parası" ve "Ip Man 4: Final" yarın vizyona girecek - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat 'Baba Parası' ve 'Ip Man 4: Final' yarın vizyona girecek - Son Dakika

"Baba Parası" ve "Ip Man 4: Final" yarın vizyona girecek

6 saat önce

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerini paylaştığı "Baba Parası" ile Wilson Yip'in yönettiği Ip Man serisinin son filmi "Ip Man 4: Final" yarın izleyici ile buluşacak.

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerini paylaştığı "Baba Parası" ile Wilson Yip'in yönettiği Ip Man serisinin son filmi "Ip Man 4: Final" yarın izleyici ile buluşacak.

Selçuk Aydemir'in yönetmenliğini üstlendiği "Baba Parası"; ülkenin en zenginlerinden birinin gayrimeşru çocukları olduğunu öğrenen kardeşlerin, içlerinden sadece birine kalacak yüklü mirasa ulaşma çabalarını anlatıyor.

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerini paylaştığı filmde, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş ve Osman Alkaş rol aldı.

Senaryosu da Selçuk Aydemir'e ait olan "Baba Parası", yeni yılın ilk gününde komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

"Ip Man 4: Final"

Wilson Yip'in yönettiği "Ip Man 4: Final", Kung Fu ustası Ip Man'ın kendisini bu sefer Amerika'da bir mücadele içerisinde bulmasını anlatıyor.

Senaryosunu Edmond Wong, Tai-lee Chan ve Lai-yin Leung'un birlikte kaleme aldığı filmde; Donnie Yen, Kwok-Kwan Chan, Scott Adkins, Jim Liu, Vanness Wu, Nicola Stuart- Hill ve Chris Collins gibi isimler rol aldı.

50 milyon dolarlık bütçesiyle adından söz ettiren serinin son filmi "Ip Man 4: Final"; sadece dövüş sanatlarıyla değil, yaşam felsefesiyle de milyonları etkileyen Ip Man'in, son macerasını aksiyon tutkunlarının beğenisine sunacak.

Selçuk Aydemir, Murat Cemcir, Ahmet Kural, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:26 Kaynak: AA
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