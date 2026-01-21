Babaannenin 29 Yıldır Torununa Bakma Mücadelesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Babaannenin 29 Yıldır Torununa Bakma Mücadelesi

Babaannenin 29 Yıldır Torununa Bakma Mücadelesi
21.01.2026 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de 70 yaşındaki Zeynep Atmaca, torununa 29 yıldır tek başına bakıyor.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de yaşayan 70 yaşındaki Zeynep Atmaca, anne ve babası ayrıldıktan sonra ortada kalan ve çeşitli sağlık sorunları olan torununa 29 yıldır tek başına bakıyor.

Torunu 30 yaşındaki Emre Yüksel Atmaca'nın bakım ve sorumluluğunu üstlenen 70 yaşındaki babaanne Zeynep Atmaca, torununun anne ve babasının boşanmasından sonra yalnız kaldığını söyledi. Görme engelli olan ve epilepsi tedavisi gören torunu için yıllardır büyük bir özveriyle mücadele eden yaşlı kadın, Emre'nin tüm ihtiyaçlarını tek başına karşılıyor. Torununun sağlık sorunları nedeniyle uzun yıllar çeşitli sağlık kuruluşlarına başvurduklarını belirten babaanne, 29 yıldır torununun bakımını sürdürdüğünü ifade etti. Torununun babasıyla uzun süredir herhangi bir iletişim kuramadığını da belirten Atmaca, "Anne ve babası ayrıldıktan sonra her ikisi de başkalarıyla evlendi. Babası bir süre baktı ancak yeni eşi Emre'nin bakımını kabul etmedi. O günden bu yana 29 yıldır torunuma bakıyorum. Babası gelip ziyaret etmiyor. Annesi, babası, babaannesi ve dedesi oldum. Bakımevi istemiyorum, tedavi istiyorum" dedi.

Babaannesini çok sevdiğini belirten Emre Yüksel Atmaca ise, tedavi sürecinde babaannesinden ayrılmak istemediğini ve yalnız kalmak istemediğini söyledi.

Beyazay Derneği'nden ziyaret

Öte yandan Kırşehir Beyazay Şube Başkanı Adnan Göçmen aileyi düzenli olarak ziyaret ederek, Atmaca ailesine özellikle sağlık ve tedavi sürecinde destek olmaya çalışıyor. Göçmen, Zeynep Atmaca'nın yıllardır torununun bakımını üstlendiğini belirterek, sağlık alanında destek sağlamaya devam ettiklerini kaydetti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Kırşehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Babaannenin 29 Yıldır Torununa Bakma Mücadelesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanı Duran’dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
Galatasaray Antrenörü Ismael Garcia Gomez’den samimi itiraf: 2-0, 5-0’dan daha acı verici Galatasaray Antrenörü Ismael Garcia Gomez'den samimi itiraf: 2-0, 5-0'dan daha acı verici
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Türk bayrağına yapılan saldırıya sert tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Türk bayrağına yapılan saldırıya sert tepki
Trump’tan yeni paylaşım, Grönland’a ABD bayrağı dikti Trump'tan yeni paylaşım, Grönland'a ABD bayrağı dikti
Haldun Dormen için kritik bekleyiş Ayşe Arman: ’’Böbrek, kalp, akciğer makinaya bağlı’’ Haldun Dormen için kritik bekleyiş! Ayşe Arman: ''Böbrek, kalp, akciğer makinaya bağlı''
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı

13:55
Fenerbahçe’ye Youssef En-Nesyri’den kötü haber
Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber
13:42
IFAB’tan tarihi karar Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı
IFAB'tan tarihi karar! Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı
13:37
Trump’ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
13:34
Acun Ilıcalı’nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
13:01
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 14:09:11. #7.11#
SON DAKİKA: Babaannenin 29 Yıldır Torununa Bakma Mücadelesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.