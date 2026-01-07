Babacan\'dan Ekonomi Eleştirisi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Emekle hayat arasındaki bağ artık kopmuştur. Bu durum kötü yönetimin sonucudur. Açık konuşuyorum; faiz ödemeleri artıyorsa, vatandaş kredi kartı ile hayatta kalmaya çalışıyorsa, orada artık bir ekonomi yönetiminden bahsedilemez" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de Yeni Yol grup toplantısında konuştu. Babacan, AK Parti'nin vekil transferlerine ilişkin, "Biraz sonra grup toplantısı yapacaklar değil mi? Ne var gündemlerinde, vekil transferleri. Sayın Erdoğan; 3 vekil transfer etseniz ne yazar, 10 vekil transfer etseniz ne yazar? Ülkenin geldiği noktayı görmüyor musunuz? Siz son 2 yıldır yakın tarihimizin en büyük servet transferini gerçekleştirdiniz. Üstelik yoksuldan alıp, zengine transfer ettiniz bu ülkenin servetini. Yüksek faiz sayesinde parası olanın parasına para kattınız, yoksulları daha da yoksullaştırdınız. Gün gelip yaşadığımız bu günlerin tarihi yazıldığında, kitaplara geçecek olan işte bu servet transferidir, yaptıkları diğer transferler değil. Emekle hayat arasındaki bağ artık kopmuştur. Bu durum kötü yönetimin sonucudur. Açık konuşuyorum; faiz ödemeleri artıyorsa, vatandaş kredi kartı ile hayatta kalmaya çalışıyorsa, orada artık bir ekonomi yönetiminden bahsedilemez. Orada sadece bir iflas yönetimi vardır" diye konuştu.