Babacan'ın ofisi Çölaşan'ın iddialarını yalanladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Babacan'ın ofisi Çölaşan'ın iddialarını yalanladı - Son Dakika Dünya

Babacan'ın ofisi Çölaşan'ın iddialarını yalanladı

6 saat önce

Babacan’ın ofisinden euronews Türkçe’ye yapılan açıklamaya göre; Türkiye ile Libya arasında 2011 yılında geçekleşen anlaşmalar, 4749 Sayılı “Kamu Finansmanının ve Borç Yönetimin Düzenlemesi Hakkındaki Kanun”da yer alan karar, izin ve onay süreçlerine tam olarak uygun bir şekilde gerçekleştirildi.

Babacan'ın ofisi Çölaşan'ın iddialarını yalanladı, System.String[]

Sözcü yazarı Emin Çölaşan'ın birkaç yıl önce " Ankara'dan Libya'ya bavullar içerisinde 300 milyon dolar para gönderildiği" yönündeki iddiaya, yeni parti kurma girişimlerinde son aşamaya gelmiş olan eski başbakan yardımcısı Ali Babacan'dan yanıt gecikmedi.


Çölaşan yazısında, Ali Babacan'ın, bavullarla para gönderildiğinin ortaya çıkması üzerine vaktiyle açıklama yaptığını, "Biz Libya'daki yeni yönetime üç ayrı seferde 100 milyon dolar gönderme sözü verdik. Aslında paranın hepsini bir seferde istediler ama ben uçak düşer müşer diye vermedim" sözlerini de yazısına taşımıştı.

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Emin Çölaşan, Ali Babacan, Euronews, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:31 
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