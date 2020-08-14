Babacan Port Royal'de fırsat devam ediyor

Babacan Holding'in Babacan Port Royal projesinde kampanya fırsatı yüzde 5 peşinat ve yüzde 15 indirim, 0,87 faiz oranı ve 3 bin 500 TL'den başlayan taksit imkanı ile devam ediyor.

Babacan Holding'den yapılan açıklamaya göre, Küçükçekmece E-5 Üzerinde, eski havalimanı karşısında yer alan Babacan Port Royal'de ilk etap teslimleri 2020 yılı eylül ayında başlıyor. Mimari tasarımı dünyaca ünlü Portekizli Addon Grup imzası taşıyan proje toplam 5 blokta 814 daire ve 50 adet ticari üniteden meydana geliyor. Projede alan büyüklükleri 37 ile 212 metrekare arasında değişen 1+1, 2+1 ve 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri yer alıyor.

Şehrin merkezinde yaklaşık 10 futbol sahası büyüklüğünde kamuya ait yeşil parka komşu projede ayrıca geniş yürüyüş, dinlenme, eğlenme alanları ve süs havuzları bulunuyor. Teslimlerin 2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanan Babacan Port Royal'in bin metrekarelik kapalı alanı, geniş sosyal donatı alanları için ayrıldı. Projede fitness, sauna, kapalı yüzme havuzu, hamam, masaj odası, playstation odası, sinema odası, dinlenme odası, oyun odası bulunuyor.

Ayrıca metroya sıfır konumuyla da yatırımcıların dikkatini çekmeyi başaran Babacan Port Royal, E-5'e 1 dakika ve İDO'ya 10 dakika mesafede konumlanıyor. CNR Fuar Merkezi, Dünya Ticaret Merkezi, Bakırköy deniz otobüsü, Ataköy Marina, İSTOÇ, Masko, Kuyumcukent, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi ve Atatürk Olimpiyat Stadı gibi alanlara yakın mesafede yer alıyor.