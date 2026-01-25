Babaeski Yarıyıl Tatili Turnuvası Tamamlandı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Yarıyıl Tatili Balkan Basketbol Turnuvası sona erdi.

Babaeski Belediyesi ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen turnuvada dereceye giren takımlara düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Belediye Başkanı Fırat Yayla, törende, dereceye giren takımları tebrik etti.

Çocukları ve gençleri spora teşvik etmeye çalıştıklarını ifade eden Yayla, turnuvaya Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale ve Bulgaristan'dan sporcuların katıldığını belirtti.

Yayla, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

"Bir Buğday Müzikali" tiyatro oyunu sahnelendi

Vize'de "Bir Buğday Müzikali" tiyatro oyunu sahnelendi.

Vize Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında yarı yıl tatili dolayısıyla çocuklara yönelik Vize Meslek Yüksekokulu Salonunda sahnelenen oyun beğeniyle izlendi.

Belediye Başkanı Ercan Özalp de oyunun ardından tiyatro ekibini tebrik etti.