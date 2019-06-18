Son Dakika Haberleri: Babalar Günü ve karnede en çok hediye edilen ürün cep telefonu
Son Dakika Ekonomi Haber

Babalar Günü ve karnede en çok hediye edilen ürün cep telefonu

1 saat önce

İSTANBUL(AA) - MediaMarkt, aynı günlere denk gelen Babalar Günü ve karne gününde Türkiye'deki teknolojiseverlerin en çok satın aldığı ürünleri açıkladı.

Babalar Günü ve karnede en çok hediye edilen ürün cep telefonu, System.String[]
İSTANBUL(AA) - MediaMarkt, aynı günlere denk gelen Babalar Günü ve karne gününde Türkiye'deki teknolojiseverlerin en çok satın aldığı ürünleri açıkladı.
MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, bu yıl karnelerin alındığı hafta sonuna denk gelen Babalar Günü için babalara ve karnelerini alan öğrencilere özel kampanyalar hazırladı.
Hareketli geçen hafta sonunun ardından en çok tercih edilen ürünleri açıklayan MediaMarkt, listenin ilk 10'unda akıllı cep telefonları ve kişisel bakım ürünlerinin yer aldığını duyurdu.
MediaMarkt'a göre, teknolojiseverlerin en çok tercih ettiği ürün, açık ara farkla Samsung Galaxy A20 oldu. İlk sırada yer alan akıllı telefonu ise Oral-B'nin şarjlı diş fırçası ve hemen ardından gelen Philips'in erkek bakım kiti izledi. Listenin ilk 10 sırasında yer alan diğer ürünler ise Samsung ve Huawei marka akıllı telefonlar olarak belirlendi.
MediaMarkt Türkiye'nin en çok satış yaptığı ürünler; aynı zamanda en avantajlı fırsatları sunduğu ürünlerle de paralel ilerliyor. MediaMarkt, bu iki özel tarih için günler önce başlattığı kampanyasıyla özellikle cep telefonlarında "çarpıcı" kampanyalar düzenlemiş, Samsung Galaxy A20 cep telefonu satın alan müşterilerine başka bir ürün de almaları halinde 200 TL ayrı bir indirim hakkı da tanımlamıştı. Kampanyalara ek olarak MediaMarkt'ın 12 aya varan taksit imkanının da satışlarda etkili olduğu belirtiliyor.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:30 Kaynak: AA
Samsung, Türkiye, Babalar Günü, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin en büyük otoyol projesi İstanbul-İzmir otobanı 8 Ağustos'ta açılacak Mursi'nin ölümünün ardından Türkiye'den peş peşe mesajlar! Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Abdullah'tan duygusal babalar günü paylaşımı Bir zamanlar Türkiye'nin en büyüğü olan Uzel traktör fabrikası yağmalanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 13:04:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Babalar Günü ve karnede en çok hediye edilen ürün cep telefonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]