Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Bu sırada iş makinesinin yanında babalarının cesediyle karşılaşan iki oğlu sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle sinir krizi geçiren iki kişiye ambulansta sakinleştirici iğne vuruldu.

Kaynak: İHA

Demirkent, Erzincan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yürek yakan olay! Babalarının cesediyle karşılaşan oğullarının feryadı kahretti - Son Dakika

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