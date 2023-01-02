Yürek yakan olay! Babalarının cesediyle karşılaşan oğullarının feryadı kahretti - Son Dakika
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Yürek yakan olay! Babalarının cesediyle karşılaşan oğullarının feryadı kahretti

02.01.2023 17:23

Erzincan'da enkaz alanında odun topladığı esnada belediyeye ait iş makinesinin geri manevrası sonucu ezilen yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Erzincan Belediyesine ait iş makinesinin çalışma yaptığı sahada enkazdan geriye kalan odunları toplamaya çalışan 80 yaşındaki Hasbi Hof, iş makinesinin geri geri manevra yaptığı esnada kazara ezildi. Hasbi Hof kaza mahallinde hayatını kaybetti.

ÇOCUKLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Bu sırada iş makinesinin yanında babalarının cesediyle karşılaşan iki oğlu sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle sinir krizi geçiren iki kişiye ambulansta sakinleştirici iğne vuruldu.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Olay yeri incelemesinin ardından yaşlı adamın cesedi hastane morguna kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden yaşlı adamın Bayburt Demirözülü olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Babalarının cenazesiyle karşılaşan oğulların feryadı yürekleri dağladı Babalarının cenazesiyle karşılaşan oğulların feryadı yürekleri dağladı İş makinesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti İş makinesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti

Demirkent, Erzincan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yürek yakan olay! Babalarının cesediyle karşılaşan oğullarının feryadı kahretti - Son Dakika

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