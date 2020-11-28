Babası tarafından kaçırılan çocuk, velayet sahibi annesine teslim edildi - Son Dakika

Babası tarafından kaçırılan çocuk, velayet sahibi annesine teslim edildi

28.11.2020 15:07
Babası tarafından kaçırılan çocuk, velayet sahibi annesine teslim edildi, System.String[]

Başkentte, babası tarafından boşanma aşamasındaki eşinden kaçırılan 2 yaşındaki kız çocuğu annesine teslim edildi.

Başkentte, babası tarafından boşanma aşamasındaki eşinden kaçırılan 2 yaşındaki kız çocuğu annesine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Ş.K. ve S.K, 3 senelik evliliğin ardından boşanmaya karar verdi.

Boşanma aşamasında çiftin 2 yaşındaki kızı, mahkeme tarafından ara kararla anne Ş.K'ye verildi. Baba S.K'nin de kızını her ayın 1 ve 3. cumartesi günleri görmesi kararlaştırıldı.

Baba S.K, hakkındaki uzaklaştırma kararı nedeniyle 3 Ekim'de kızını polis merkezinde teslim aldı.

Annenin ifadesine göre, baba S.K, kızını teslim etmedi ve telefonları yanıtlamadı. Anne, bunun üzerine kızını kaçırdığı gerekçesiyle babadan şikayetçi oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğince S.K'nin yakalanarak kızlarının annesine teslim edilmesi için özel bir ekip kuruldu.

Yürütülen çalışmalar kapsamında S.K'nin yakınlarının ikamet ve iş yeri adresleri araştırıldı, sosyal medya hesapları incelendi. Ayrıca şüphelinin kullandığı araçların plaka tanıma sistemi kaydı ve kullanıldıkları güzergahtaki MOBESE ve iş yeri güvenlik kameraları takip edildi.

Şüphelinin Keçiören Karakaya Mahallesi'nde bulunduğunun tespit edilmesinin ardından Cumhuriyet Savcısının arama kararıyla gidilen adreste S.K. ve kızı bulundu.

Kız çocuğu, doktor raporu alındıktan sonra velayet sahibi annesin teslim edildi.

Baba hakkında gerekli işlemler başlatıldı.

Cumartesi, Boşanma, Baba, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Babası tarafından kaçırılan çocuk, velayet sahibi annesine teslim edildi - Son Dakika


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