Son dakika haber! ADANA BABASI VE AĞABEYİNİ ÖLDÜREN ZANLI, DAHA ÖNCE DE POLİSE SALDIRMIŞ - Son Dakika

Son dakika haber! ADANA BABASI VE AĞABEYİNİ ÖLDÜREN ZANLI, DAHA ÖNCE DE POLİSE SALDIRMIŞ

02.05.2021 13:46

Son dakika haberleri... ADANA'da 22 Nisan'da uyuşturucuyu bırakmasını isteyen babası Halil Keser (75) ile ağabeyi Ufuk Keser'i (46) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren Ferhat Keser'in (39), 2016'da 10 ay hapis cezasıyla aranırken, kendisini almaya gelen polislere saldırıp, kendine de zarar verdiği ortaya çıktı.

ADANA'da 22 Nisan'da uyuşturucuyu bırakmasını isteyen babası Halil Keser (75) ile ağabeyi Ufuk Keser'i (46) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren Ferhat Keser'in (39), 2016'da 10 ay hapis cezasıyla aranırken, kendisini almaya gelen polislere saldırıp, kendine de zarar verdiği ortaya çıktı.

Olay, 21 Nisan'da saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi 4199 Sokak'ta meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden çıkan Ferhat Keser ile babası Halil Keser ve annesi arasında tartışma çıktı. Bu sırada eve felen Ufuk Keser de tartışmaya dahil oldu. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ferhat Keser, mutfaktan aldığı bıçakla babası ve ağabeyini bıçakladı. Keser, elinde bıçak evden çıkıp, kaçmaya çalışırken devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

BABA VE OĞLU KURTARILAMADI

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Halil Keser'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Aşırı kan kaybeden Ufuk Keser de kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Cenazeler, otopsinin ardından toprağa verildi.

Ferhat Keser, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'UYUŞTURUCUYU BIRAK, BİZİ BİTİRDİN'

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla cinayetin nedeni ortaya çıktı. Ferhat Keser'in olay günü eve gelip, uyuşturucu madde kullanmaya hazırlandığı, ailesinin kendisini "Uyuşturucuyu bırak, bizi bitirdin" demesi üzerine tartışma çıktığı, Keser'in bu tartışma sırasında babası ve ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü tespit edildi.

DAHA ÖNCE DE KENDİSİNİ KESMİŞ

Ferhat Keser'in 2016'da 'Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet' suçundan 10 ay hapis cezası aldığı ve 3 'basit yaralama' suçundan arandığı sırada kendisini almaya gelen Suç Araştırma Bürosu ekiplerine saldırdığı ortaya çıktı. Kapıdaki polisleri gören Keser'in, mutfaktan aldığı bıçakla polis memuru E.G.'yi elinden yaraladığı, daha sonrasında eve girip kapıyı kilitlediği ve elindeki bıçak ve jiletle vücudunu kestiği ardından polislerin binanın arkasındaki camı demir çubukla kırıp, içeriye girdiği ve bunun üzerine Keser'in teslim olduğu belirlendi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Can ÇELİK- Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)-

Son dakika haber! ADANA BABASI VE AĞABEYİNİ ÖLDÜREN ZANLI, DAHA ÖNCE DE POLİSE SALDIRMIŞ
Son dakika haber! ADANA BABASI VE AĞABEYİNİ ÖLDÜREN ZANLI, DAHA ÖNCE DE POLİSE SALDIRMIŞ
Son dakika haber! ADANA BABASI VE AĞABEYİNİ ÖLDÜREN ZANLI, DAHA ÖNCE DE POLİSE SALDIRMIŞ
Son dakika haber! ADANA BABASI VE AĞABEYİNİ ÖLDÜREN ZANLI, DAHA ÖNCE DE POLİSE SALDIRMIŞ
Son dakika haber! ADANA BABASI VE AĞABEYİNİ ÖLDÜREN ZANLI, DAHA ÖNCE DE POLİSE SALDIRMIŞ
Son dakika haber! ADANA BABASI VE AĞABEYİNİ ÖLDÜREN ZANLI, DAHA ÖNCE DE POLİSE SALDIRMIŞ
Son dakika haber! ADANA BABASI VE AĞABEYİNİ ÖLDÜREN ZANLI, DAHA ÖNCE DE POLİSE SALDIRMIŞ
Son dakika haber! ADANA BABASI VE AĞABEYİNİ ÖLDÜREN ZANLI, DAHA ÖNCE DE POLİSE SALDIRMIŞ
Son dakika haber! ADANA BABASI VE AĞABEYİNİ ÖLDÜREN ZANLI, DAHA ÖNCE DE POLİSE SALDIRMIŞ
Son dakika haber! ADANA BABASI VE AĞABEYİNİ ÖLDÜREN ZANLI, DAHA ÖNCE DE POLİSE SALDIRMIŞ
Son dakika haber! ADANA BABASI VE AĞABEYİNİ ÖLDÜREN ZANLI, DAHA ÖNCE DE POLİSE SALDIRMIŞ
Son dakika haber! ADANA BABASI VE AĞABEYİNİ ÖLDÜREN ZANLI, DAHA ÖNCE DE POLİSE SALDIRMIŞ
Son dakika haber! ADANA BABASI VE AĞABEYİNİ ÖLDÜREN ZANLI, DAHA ÖNCE DE POLİSE SALDIRMIŞ
Son dakika haber! ADANA BABASI VE AĞABEYİNİ ÖLDÜREN ZANLI, DAHA ÖNCE DE POLİSE SALDIRMIŞ
Son dakika haber! ADANA BABASI VE AĞABEYİNİ ÖLDÜREN ZANLI, DAHA ÖNCE DE POLİSE SALDIRMIŞ

Adana Yüregir, Polis, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! ADANA BABASI VE AĞABEYİNİ ÖLDÜREN ZANLI, DAHA ÖNCE DE POLİSE SALDIRMIŞ - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • ali: adam polise de saldırmış 1 kaç sene içerde yatsa belki başka kimseyi öldürmezdi.Cezalar az kalmış. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

Son Dakika

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