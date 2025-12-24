TUTUKLANDI
Antalya Manavgat'ta tartıştığı babası Ali Yıldız'ı tabancayla öldürüp, yengesi Nora Dzuliashvili'yi ağır yaralayan Hasan Ali Yıldız, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Jandarma ve savcılıkta ifade vermeyen Hasan Ali Yıldız, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Babasını Öldüren Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?