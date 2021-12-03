Babasının feci şekilde dövdüğü 2 aylık Cihan bebekten güzel haber geldi! Yoğun bakımdan çıkarılmış - Son Dakika

Gaziantep'te babasının darbettiği bebek, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından servise alındı.Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı İsmail Demir, gazetecilere, bebeğin durumunun düne göre daha iyi olduğunu söyledi.

NORMAL SERVİSE ALINDI

Yapılan son değerlendirmelere göre bebeğin genel durumunun daha iyi olduğunu kaydeden Demir, "Bulgularının stabil olması, beslenmesinin daha iyi olması üzerine servise çıkarma kararı aldık. Şu anda servisteki tedaviye devam ediyoruz. Burada da birkaç gün gözlem altında olacak. Eğer bu süreç içerisinde de bir problem olmazsa önümüzdeki hafta başında taburcu etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

BABASI TUTUKLANDI

Gaziantep'te baba Y.G'nin darbettiği yaklaşık 2 aylık bebek C.G. tedavi altına alınmıştı. Baba ise "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan önceki gün tutuklanmıştı.