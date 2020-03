Babasının şirketlerini adını unutturmadan başarıyla yönetiyor - Son Dakika

Trabzonlu iş adamı Ali Osman Ulusoy'un 67 yaşındaki kızı Hülya Ulusoy, babasının vefatından sonra tek çatı altında topladığı şirketleri başarıyla yönetiyor.

İş adamı Ulusoy'un 2014'te vefatının ardından kızı Hülya Ulusoy, soyadlarını taşıyan şehirler arası otobüs firması, bir araç markasının şubesi, sigorta, turizm, uluslararası nakliyecilik, benzin istasyonları, lastik satışı şirketlerini, babasının adını yaşatmak amacıyla "Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu" adıyla tek çatı altında topladı.

Grubun yönetim kurulu başkanlığını 7 yıldır yürüten 4 torun sahibi Hülya Ulusoy, Trabzon'da birçok sivil toplum kuruluşunda da görev alıyor.

Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş hayatındaki tecrübesini 8 yıl babasıyla birlikte çalışarak kazandığını belirterek, babası vefat ettikten sonra mesleğini sürdürmeye çalıştığını söyledi.

Türkiye'de zor bir işi başarmaya çalıştığını ifade eden Ulusoy, "Otobüs işletmeciliği çok zor bir iş, rekabet çok fazla. Ama babam bu işi çok seviyordu, ben de o seviyor diye bu işe baş koydum. Yıllardır bu işi sürdürmeye çalışıyorum. Trabzon çok zor bir yer. Böyle olmasına rağmen ben bu şehirde ayakta kalmayı başarabilen bir iş kadını olarak mutluyum." dedi.

Ulusoy, güçlü bir yönetim kadrosunun da kendisine destek olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Bu işe girerken 'Ne yapacağım, nasıl yapacağım? Başarabilecek miyim?' diye tereddütlerim vardı. Ancak her zaman zoru başaran bir insan oldum. Bu hayatım boyunca da böyleydi. Babamın ölümünden sonra bu işin zor olacağını biliyordum ama başardığımıza inanıyorum. İnşallah daha da başarılı olacağımızı düşünüyorum."

Trabzon'da kadınlarının çok çalışkan olduğuna dikkati çeken Ulusoy, erkeklerle çalışmanın zorluklarına değindi.

Ulusoy, hedefinin babasının ismini yere düşürmeden kurumsallaşmaya gitmek olduğunu belirterek, kendisi öldükten sonra da şirketlerin varlığını sürdürmesini istediğini dile getirdi.

Yöneticilerin farklı sorumlulukları olduğuna işaret eden Hülya Ulusoy, "Aslında işin arka yüzü daha zor. Her şeyden önce bizim müşterileri memnun etmemiz gerekiyor. Değişik sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Ama ben ve yönetimim gerektiği şekilde sorunlarla başa çıkabiliyoruz." diye konuştu.

Ulusoy, babasının iş hayatında verdiği tavsiyelerle yoluna devam ettiğini vurgulayarak, "Babam, bana her zaman dürüst ve çalışkan olmamı önerirdi. İş hayatında hiç unutmadığım bir sözü vardır, 'Hayat bir tecrübedir, her tecrübe zarardır, her zarar sermayedir, yine de hayat mücadeledir.' Ben bu doğrultuda gitmeye karar vermiş bir insanım." ifadesini kullandı.

"Kadınsanız daha güçlü durmalısınız"

Trabzon'da son olarak iş kadınlarıyla Kadınla Başlar Derneğini kurduklarını aktaran Ulusoy, şunları söyledi:

"Burada da kadınlara faydalı olmaya çalışırken Trabzon'a kalıcı eserler bırakmayı istiyoruz. Bu kapsamda Sunay Akın'ın oyuncak müzesini Trabzon'a kazandırmayı hedefliyoruz. Kadınlar yılmadan, bıkmadan, omuzları düşürmeden ayakta durabilmeyi başarmalı. Kadınlar güçlü olsun ki yetiştirdiği nesiller de güçlü olsun. Kadınlar emin adımlarla yavaş yavaş, çok çalışarak, inandıkları yolda yürümeli ve kadınsanız daha güçlü durmalısınız."

Hülya Ulusoy, bir kadın olarak spor şehri Trabzon'da çeşitli branşlarda spora destek verdiğini de belirterek, "Babam, Trabzonspor Kulübü'nün kurucu başkanıydı. Futbolu çok seven bir insandı. Ben de kulübün üyesiyim. Sporun ve sporcunun her zaman yanındayım. Hentbolla ilgileniyorum. Şehrimde sporun ve sporcunun gelişmesi için elimden gelen desteği veriyorum." dedi.