Çekya Başbakanı Babis: Trump\'ın Grönland argümanları yerinde

Çekya Başbakanı Andrej Babis, başkent Prag'da yapılan kabine toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, Grönland'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

TRUMP'IN GRÖNLAND'A İLİŞKİN ARGÜMANLARINI "YERİNDE" BULDU

Çek Haber Ajansının (CTK) haberine göre Babis, Çekya'nın Grönland'a destek veren açıklamaya katılıp katılmayacağına dair soruya, "Hayır, bunu söyleyemem. Neden söyleyeyim ki NATO içinde liderin ABD olduğunu belirtiyoruz ve bu tür çatışmalar ters etki yaratır. Bir anlaşmaya varmamız gerekiyor." dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusunda Rusya ve Çin'e dair öne sürdüğü argümanların "yerinde" olduğunu savunan Babis, "Bir anlaşmaya ihtiyacımız var. Bildiriler hiçbir anlam ifade etmiyor." yorumunu yaptı.

Andrej Babis

ÇEK BASININA TEPKİ GÖSTERDİ

Çek haber sitesi Novinky, Babis'in konuşmasını "Babis: Çekya Grönland'ı savunamaz" başlığıyla haberleştirdi. Bunun üzerine Babis, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, gazeteyi "manipülasyon" yapmakla suçladı. Babis, Grönland'ın Danimarka'nın özerk bir bölgesi olduğunu belirterek, "Ancak biz bildirileri değil, diyaloğu savunacağız. Dış politika, sosyal medyada en güçlü açıklamayı kimin yapacağıyla değil diplomasiyle ilgilidir." ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN GRÖNLAND TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacının olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti. Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti. Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri, küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini açıklamıştı. Trump, bunun üzerine Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı. Bu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar oranın böyle kalacağını bildirmişti.