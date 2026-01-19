Çekya Başbakanı Babis: Trump'ın Grönland argümanları yerinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çekya Başbakanı Babis: Trump'ın Grönland argümanları yerinde

Çekya Başbakanı Babis: Trump\'ın Grönland argümanları yerinde
19.01.2026 19:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ın kontrolünü ele geçirme planına Avrupa'dan destek gibi bir açıklama geldi. Çekya Başbakanı Andrej Babis, Trump'ın Grönland'la ilgili öne sürdüğü argümanların 'yerinde' olduğunu söyleyerek, Avrupa ülkelerinin Grönland'a destek açıklamalarının 'hiçbir anlam' ifade etmediğini belirtti.

Çekya Başbakanı Andrej Babis, başkent Prag'da yapılan kabine toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, Grönland'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

TRUMP'IN GRÖNLAND'A İLİŞKİN ARGÜMANLARINI "YERİNDE" BULDU

Çek Haber Ajansının (CTK) haberine göre Babis, Çekya'nın Grönland'a destek veren açıklamaya katılıp katılmayacağına dair soruya, "Hayır, bunu söyleyemem. Neden söyleyeyim ki NATO içinde liderin ABD olduğunu belirtiyoruz ve bu tür çatışmalar ters etki yaratır. Bir anlaşmaya varmamız gerekiyor." dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusunda Rusya ve Çin'e dair öne sürdüğü argümanların "yerinde" olduğunu savunan Babis, "Bir anlaşmaya ihtiyacımız var. Bildiriler hiçbir anlam ifade etmiyor." yorumunu yaptı.

Çekya Başbakanı, Trump'ın Grönland'a ilişkin argümanlarının 'yerinde' olduğunu söyledi
Andrej Babis

ÇEK BASININA TEPKİ GÖSTERDİ

Çek haber sitesi Novinky, Babis'in konuşmasını "Babis: Çekya Grönland'ı savunamaz" başlığıyla haberleştirdi. Bunun üzerine Babis, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, gazeteyi "manipülasyon" yapmakla suçladı. Babis, Grönland'ın Danimarka'nın özerk bir bölgesi olduğunu belirterek, "Ancak biz bildirileri değil, diyaloğu savunacağız. Dış politika, sosyal medyada en güçlü açıklamayı kimin yapacağıyla değil diplomasiyle ilgilidir." ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN GRÖNLAND TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacının olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti. Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti. Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Çekya Başbakanı, Trump'ın Grönland'a ilişkin argümanlarının 'yerinde' olduğunu söyledi

Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri, küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini açıklamıştı. Trump, bunun üzerine Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı. Bu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar oranın böyle kalacağını bildirmişti.

Kaynak: AA

Donald Trump, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Grönland, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çekya Başbakanı Babis: Trump'ın Grönland argümanları yerinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 1234 1234:
    avrupa ne çabuk sattiniz görünlandi pes doğrusu 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnegöl’de kız kavgası: Kuzenini falçatayla yaraladı İnegöl'de kız kavgası: Kuzenini falçatayla yaraladı
İki kişiyi bıçaklayan 16 yaşındaki çocuk yakalandı İki kişiyi bıçaklayan 16 yaşındaki çocuk yakalandı
Galibiyet böyle geldi Maça damga vuran görüntü Galibiyet böyle geldi! Maça damga vuran görüntü
ABD’de ilginç protesto: Yapay zeka eserini yedi, tutuklandı ABD'de ilginç protesto: Yapay zeka eserini yedi, tutuklandı
Tedesco, ’’Takımda kalması gerekiyor’’ diyerek ayrılığı net dille veto etti Tedesco, ''Takımda kalması gerekiyor'' diyerek ayrılığı net dille veto etti
Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik temas Ahmed Şara ile görüştü Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Ahmed Şara ile görüştü

19:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
19:04
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:45
Ufuk Özkan’a influenza teşhisi kondu: Vaktimiz daralıyor
Ufuk Özkan'a influenza teşhisi kondu: Vaktimiz daralıyor
18:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar
18:18
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme 3 kişi tutuklandı
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı
17:31
“Şeriat“ çıkışıyla gündem olan Esra Erol’dan eleştirilere yanıt
"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 20:31:39. #7.11#
SON DAKİKA: Çekya Başbakanı Babis: Trump'ın Grönland argümanları yerinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.