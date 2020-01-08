Bacağı kırılan köpeğe 2,5 saatlik ameliyat - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bacağı kırılan köpeğe 2,5 saatlik ameliyat - Son Dakika

Bacağı kırılan köpeğe 2,5 saatlik ameliyat

6 saat önce

OSMANİYE'de, sağ arka ayağı sekerek yürürken bulunan dişi sokak köpeği, yaklaşık 2,5 saat süren ameliyatla sağlığına kavuşturuldu.

Bacağı kırılan köpeğe 2,5 saatlik ameliyat, System.String[]

OSMANİYE'de, sağ arka ayağı sekerek yürürken bulunan dişi sokak köpeği, yaklaşık 2,5 saat süren ameliyatla sağlığına kavuşturuldu.

Merkeze bağlı Cevdetiye beldesinde vatandaşlar, bir sokak köpeğinin yürümekte zorlandığını görünce durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine Osmaniye Belediyesi tarafından bölgeye bir ekip yönlendirildi. Uyuşturucu iğne ile sakinleştirilip sedyeyle araca alınan köpek, tedavisi için hayvan barınağa getirildi. Yapılan muayenede bacakta kırık şüphesi bulunan köpek, ileri tetkik ve tedavisi için, HAYTAP'ın 'Karakız Görüntüleme Merkezi'ne getirilerek röntgen filmi çekildi. Femurun diz eklemindeki boyun kısmında kırık tespit edilen sokak köpeği, gönüllü Veteriner Hekimleri Ali Nuri Yiğit ve Ali Laçinbala tarafından yapılan ve yaklaşık 2,5 saat süren başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

Sokak köpeğinin, sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin kendi gözetimlerinde sürdüğünü kaydeden HAYTAP Osmaniye İl Temsilcisi Ali Laçinbala, "Gönüllü veteriner hekimlerin rahatlıkla kullanabileceği HAYTAP Tedavi'de, sahipsiz sokak hayvanlarına şifa oluyoruz. Her geçen gün ilimizin bir çok yerinden sahipsiz sokak hayvanları röntgen ve tedavi konusunda kapımızı aşındırıyor" dedi.


Hayvan Hakları Federasyonu, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 08:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin '41 Kart' uygulaması 30 bin ailenin dermanı oldu
Balkondan atlayan genç kızı battaniye ve çarşaf gererek yakalamaya çalıştılar Kadın kılığına girip 260 bin liralık cep telefonu çaldılar İran'ın saldırısı sonrası Amerika'nın HAARP sistemini devreye soktuğu iddia edildi

Son Dakika Haberleri
14:33 Foça'da fırtınada ağaçlar devrildi, tekneler battı - Son Dakika
14:32 Suriyeli kadın cinayetinde sanıklara ceza yağdı - Son Dakika
14:31 Arnavutluk'taki depremzedeler için Edirne'de kermes düzenlendi - Son Dakika
14:27 Karla mücadele ekipleri gece-gündüz alarmda - Son Dakika
14:27 KKTC'nin ilk özel TV kanalı sular altında - Son Dakika
13:07 Kadın kılığına girip 260 bin liralık cep telefonu çaldılar - Son Dakika
11:22 İran'ın saldırısı sonrası Amerika'nın HAARP sistemini devreye soktuğu iddia edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 14:33:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bacağı kırılan köpeğe 2,5 saatlik ameliyat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]