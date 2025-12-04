Kırıkkale'de bacanağını silahla öldüren uzman çavuş intihar etti - Son Dakika
Kırıkkale'de bacanağını silahla öldüren uzman çavuş intihar etti

Kırıkkale\'de bacanağını silahla öldüren uzman çavuş intihar etti
04.12.2025 21:17  Güncelleme: 21:30
Kırıkkale\'de bacanağını silahla öldüren uzman çavuş intihar etti
Kırıkkale'de, husumet nedeniyle tartıştığı bacanağını tabancayla vurarak öldüren uzman çavuş, aynı silahla yaşamına son verdi.

Kırıkkale'de bacanağını tabancayla öldüren uzman çavuş, aynı silahla yaşamına son verdi.

BACANAĞINI ÖLDÜREN UZMAN ÇAVUŞ, ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan M.Y. (39) ile bacanağı H.A. (47) arasında Kaletepe Mahallesi'nde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Y, H.A'ya tabancayla ateş ettikten sonra aynı silahla kendisini vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, M.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan H.A. ise kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tekirdağ'da uzman çavuş olarak görev yapan ve yıllık izinde olan M.Y'nin, bir süredir eşiyle ayrı yaşadığı ve bu nedenle bacanağı H.A. ile aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Kırıkkale, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de bacanağını silahla öldüren uzman çavuş intihar etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Ulkede insanlar mutsuz ve umutsuz 91 26 Yanıtla
    Davut Cirak Davut Cirak:
    Eee o zmaan bu mantığa bu zekaya göre yarın seninde birini vurman lazım, hey allahım nasıl bir kitlenin dönemine denk galdik yahu. 35 33
  • ryjdtxwckx ryjdtxwckx:
    Türkiye. eski Türkiye değil. nedense Allah yardımcımız olsun 30 3 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    bu ulke niye böyle bosanmissin bitmis önune bak hicmi baska kadin yok bukadarmi acizsin 18 1 Yanıtla
    ercan yurt ercan yurt:
    Boşanabilserdi senin dediğin doğru ama 5 senedir mahkeme boşanma kararı vermedi Bugun 1milyondan fazla çeyiz ücreti ödeme kararı verildi. Karşı taraf aşırı para göz olunca işler uzuyor. 8 2
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Kırıkkale'de bacanağını silahla öldüren uzman çavuş intihar etti - Son Dakika
