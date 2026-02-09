Bad Bunny'nin Super Bowl Gösterisinde Yanlış Anlaşılma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bad Bunny'nin Super Bowl Gösterisinde Yanlış Anlaşılma

09.02.2026 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bad Bunny'nin Grammy ödülünü uzattığı çocuk, 5 yaşındaki gözaltındaki değil, oyuncu çıktı.

Porto Rikolu şarkıcı Bad Bunny'nin, Amerikan Futbol Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl maçının devre arasında sergilediği gösteri sırasında Grammy ödülü uzattığı çocuğun, önce geçen ay federal kolluk kuvvetlerince gözaltına alınan 5 yaşındaki çocuk olduğu sanılsa da sonradan bir oyuncu olduğu ortaya çıktı.

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, ABD'nin en büyük spor organizasyonu olan ve bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Super Bowl maçının devre arasındaki gösterisi, izleyenlerde karışık tepkiler uyandırdı.

Gösterinin bir bölümünde Bad Bunny, bu sene Yılın Albümü" dalında kazandığı Grammy ödülünü, kazandığı anı küçük bir televizyonda izleyen bir çocuğa ödülü uzatıyor.

Sosyal medyada birçok kullanıcı, Bad Bunny'nin ödül verdiği çocuğun, geçen ay ABD'nin Minnesota eyaletinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birliklerince babasıyla birlikte gözaltına alınan 5 yaşındaki Liam Conejo Ramos olduğunu iddia etti.

Öte yandan çocuğun, Lincoln Fox Ramadan adlı bir oyuncu olduğu anlaşıldı.

Ramadan, Super Bowl devre arası gösterisinde yer aldığı kısmı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bu günü sonsuza dek hatırlayacağım." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, gazeteye yaptığı açıklamada, bu bölümün genç izleyicilere iyimserlik aşılamak adına performansa eklendiğini söyledi.

Bad Bunny'nin Super Bowl için seçilmesi de tartışma konusu

NFL'in Super Bowl devre arası gösterisinin baş sanatçısı olarak Bad Bunny'yi duyurmasından bu yana organizasyonun bu kararı tartışmalara yol açıyor.

ABD yönetiminin göçmen politikalarını eleştirmesiyle bilinen Bad Bunny, devre arası performansını ağırlıklı olarak İspanyolca sergileyen ilk sanatçı oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NFL yöneticilerini ve organizatörleri hedef almış, Bad Bunny'nin söylediği şarkıları "kimsenin anlamadığını" belirtmişti.

Trump, "Danslar iğrençti, özellikle de ABD'nin ve dünyanın dört bir yanından izleyen küçük çocuklar için. Bu gösteri, her gün yeni rekorlar kıran ülkemize tokat atmaktan başka bir şey değil." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Politika, Kültür, Güncel, Çocuk, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bad Bunny'nin Super Bowl Gösterisinde Yanlış Anlaşılma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akılalmaz olay Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı Akılalmaz olay! Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Bakırhan, “Bahçeli’den özür diledi“ iddialarını reddetti Bakırhan, "Bahçeli'den özür diledi" iddialarını reddetti
Epstein depremi Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etti Epstein depremi! Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etti
Sarıyer açıklarında karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı Sarıyer açıklarında karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı

10:24
TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz
TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz
10:08
Türkiye’nin nüfusu 2025’te 86 milyon 92 bin 168 oldu
Türkiye'nin nüfusu 2025'te 86 milyon 92 bin 168 oldu
09:58
Yasemin Minguzzi’nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti
Yasemin Minguzzi'nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti
09:51
Dosyada şoke eden detay Epstein 330 galon sülfürik asit satın almış
Dosyada şoke eden detay! Epstein 330 galon sülfürik asit satın almış
09:02
Trafikte önüne geçtiler diye 2 kişiyi öldürdü: Onur duyuyorum
Trafikte önüne geçtiler diye 2 kişiyi öldürdü: Onur duyuyorum
08:23
İşte Özgür Özel’in CHP’den istifa eden Mesut Özarslan’a attığı küfürlü mesajlar
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 10:54:46. #7.11#
SON DAKİKA: Bad Bunny'nin Super Bowl Gösterisinde Yanlış Anlaşılma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.