Bademde sezonun ilk hasadı yapıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde yılın ilk makineli badem hasadı düzenlenen törenle yapıldı. Delibaşlı Mahallesi'ndeki bahçede gerçekleştirilen yılın ilk badem hasadına Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam katıldı.

Bin dekar üzerine kurulu ve 15 bin badem ağacının bulunduğu bahçede yapılan badem hasadında konuşan Delibaşlı Mahallesi Muhtarı Mehmet Çelik, "Çiftliğimizde badem hasadımıza başladık. Bu süreçte yanımızda olan ve bugün de bizleri yalnız bırakmayan tüm protokol üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu yıl 120 ton civarı bir ürün elde etmek istiyoruz. Çok çalıştık, çok emek verdik. Karşılığını almak için hasadımıza başladık. Tüm badem hasadı yapan üreticilerimize hayırlı olsun diyorum." dedi.

"Bugün üreticilerimizin bir yıl boyunca verdiği emekleri toplamasına şahit oluyoruz" diyen Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, "Bugün badem hasadının yapıldığı bahçeye gelerek üreticilerimize destek vermek istedik. Bu çiftlik bin dekarlık bir alan üzerine kurulu ve yaklaşık 15 bin badem ağacı var. Bu yıl içerisinde ortalama 120 ton ürün alınması bekleniyor. Son teknoloji makinelerle akıllı tarım örneğini gösteren üreticilerimize çok teşekkür ediyoruz. Kendilerine bereketli bir hasat sezonu diliyoruz." dedi.

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ise, "Salihli Ovasına göre daha kırsal bir bölgede atıl tarım arazilerini tarıma kazandırarak yeni teknolojileri de kullanarak hem istihdam ve hem ekonomik katma değer sağlayan işletmeye teşekkür ediyorum. Kendilerine bol ve bereketli bir hasat sezonu diliyorum." diye konuştu.

Hasat törenine Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, İlçe Sağlık Müdürü Sezgin Güleç, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç katıldı. - MANİSA