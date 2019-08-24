BAE'den Hindistan Başbakanı Modi'ye üst düzey devlet nişanı
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EBU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye BAE'nin en üst düzey nişanı sayılan "Zayid Nişanı"nı tevdi etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 08:30 Kaynak: AA
EBU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye BAE'nin en üst düzey nişanı sayılan "Zayid Nişanı"nı tevdi etti.
Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hindistan Başbakanı Modi'ye iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda oynadığı rolden dolayı "Zayid Nişanı"nın tevdi edildiğini belirtti.
Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, bugün Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi kabul etmişti.
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