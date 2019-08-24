Son Dakika Haberleri: BAE'den Hindistan Başbakanı Modi'ye üst düzey devlet nişanı
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BAE'den Hindistan Başbakanı Modi'ye üst düzey devlet nişanı

1 saat önce

EBU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye BAE'nin en üst düzey nişanı sayılan "Zayid Nişanı"nı tevdi etti.

BAE'den Hindistan Başbakanı Modi'ye üst düzey devlet nişanı, System.String[]

EBU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye BAE'nin en üst düzey nişanı sayılan "Zayid Nişanı"nı tevdi etti.

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hindistan Başbakanı Modi'ye iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda oynadığı rolden dolayı "Zayid Nişanı"nın tevdi edildiğini belirtti.

Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, bugün Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi kabul etmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 08:30 Kaynak: AA
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