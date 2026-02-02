BAE Gazze'yi Yönetmek İçin Adım Attı - Son Dakika
BAE Gazze'yi Yönetmek İçin Adım Attı

02.02.2026 13:38
BAE, Gazze'nin sivil idaresini üstlenmek için görüşmelere başladı, İsrail destekliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Gazze'nin sivil idaresini tamamıyla üstlenmek için adım attığı, taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ve İsrail'in buna sıcak baktığı iddia edildi.

İsrail'in "Kanal12" televizyonu, BAE'nin Gazze'de sivil idareyi tamamıyla üstlenmek için attığı adımın ABD-İsrail-BAE arasında görüşüldüğünü ve Tel Aviv yönetiminin buna sıcak baktığını öne sürdü.

Haberde, Gazze'nin sivil idaresini üstlenecek BAE'nin bölgeye milyarlarca dolar yatırım aktaracağı, Gazze'deki tüm ticareti üstleneceği, mal ve hizmetleri de İsrail'den temin edeceği ileri sürüldü.

İsrail ile BAE arasında bu konuda imzalanacak anlaşma için görüşmelerin devam ettiği, tarafların karşılıklı olarak taslak metinleri paylaştığı ve İsrail'in bu adımı desteklediği aktarıldı.

BAE'nin bu kapsamda tüccarlara mal sağlayacak tedarik merkezleri kuracağı, güvenliğin ise BAE güçleri ve ABD'den özel askeri güvenlik şirketleri tarafından sağlanacağı iddia edildi.

Habere göre İsrailli yetkililer, "BAE, tam güçle süreci üstlenmek ve bölgenin hamisi olmak istiyor." ifadesini kullandı.

Ancak haberde, BAE'nin üstleneceği iddia edilen rolün, Gazze'de ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünde varılan ateşkesin ikinci aşamasını yürütecek "Barış Kurulu", "Gazze Yürütme Kurulu" ve "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi"nin çalışmalarıyla nasıl uyumlu hale getirileceğine ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Kaynak: AA

