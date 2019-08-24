Son Dakika Haberleri: - BAE, Hindistan Başbakanı Modi'ye ülkenin en yüksek sivil nişanını verdi
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- BAE, Hindistan Başbakanı Modi'ye ülkenin en yüksek sivil nişanını verdi

8 dakika önce

- BAE, Hindistan Başbakanı Modi'ye ülkenin en yüksek sivil nişanını verdiABU DABİ - Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret düzenleyen Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye, ülkenin en yüksek sivil nişanı olan Zayed Nişanı takdim edildi.

- BAE, Hindistan Başbakanı Modi'ye ülkenin en yüksek sivil nişanını verdi

ABU DABİ - Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret düzenleyen Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye, ülkenin en yüksek sivil nişanı olan Zayed Nişanı takdim edildi.

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ülkeyi ziyaret eden Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Vatan Sarayı'nda bir araya geldi. Birleşik Arap Emirlikleri resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, görüşme sırasında Veliaht Prens Al Nahyan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye, Zayed Nişanı diye isimlendirilen ve BAE'nin "en yüksek sivil nişanı" olma özelliğini taşıyan bir madalya verdi. Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerin, stratejik işbirliklerinin, küresel ve bölgesel meselelerin ele alındığı kaydedildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, dün iki günlük resmi ziyaret için Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye gelmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:42 Kaynak: İHA
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