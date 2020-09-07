BAE ticaret anlaşmasının hacmi 4 milyar dolar olacak

İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkesinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yaptığı ticaret anlaşmasının hacminin toplam 4.0 milyar dolarlık malı kapsayacağını söyledi.

İsrail'deki bir yerel radyo kanalı olan Reshet Bet'in sorularını yanıtlayan Cohen, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ticaretin kapsamı üç ile beş yıllık bir süre içinde 4.0 milyar dolara ulaşacak" dedi.

Cohen'in sozcüsü de, öngörülen yıllık ticaret miktarının savunma araçları ticaretini de kapsayacağını vurguladı.

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasına ABD öncülük etti. Diplomatik ilişkilerin kurulmasının ardından, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan, ülkesinin İsrail'i boykotunun sona erdirildiğini açıkladı.