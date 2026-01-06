BAE ve Etiyopya'dan Stratejik Ortaklık Vurgusu - Son Dakika
BAE ve Etiyopya'dan Stratejik Ortaklık Vurgusu

06.01.2026 22:27
BAE ve Etiyopya, barış ve güvenliği güçlendirmek için stratejik ortaklıklarını derinleştiriyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Etiyopya, barış, güvenlik, toprak bütünlüğü ve ekonomik çıkarlar temelinde stratejik ortaklığın güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

BAE ve Etiyopya Dışişleri Bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şahbut bin Nahyan Al Nahyan'ın 6 Ocak'ta Etiyopya'ya gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında iki ülke arasında üst düzey görüşmeler yapıldığı belirtildi.

Tarafların uzun süredir devam eden stratejik ortaklıklarının derinliğini ve BAE-Etiyopya ilişkisini tanımlayan karşılıklı saygı ve işbirliğinin güçlü temellerini yeniden teyit ettiği vurgulanan açıklamada, iki ülkenin birbirlerinin barış, güvenlik, toprak bütünlüğü ve ekonomik çıkarlarının desteklenmesi ve savunulması konusundaki bağlılıklarını yinelediğine işaret edildi.

Açıklamada, görüşmelerde bölge genelinde ve bölge dışındaki barış ve güvenlik alanındaki temel gelişmelerin ele alındığı, tarafların istikrarın teşvik edilmesi ve kalıcı barışın ilerletilmesi yönündeki ortak kararlılıklarının altını çizdiği aktarıldı.

Şubat 2025'te Afrika Birliği Zirvesi marjında BAE, Etiyopya, Doğu Afrika'daki Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) ve Afrika Birliği tarafından düzenlenen ve Sudan'daki insani duruma destek sağlamayı amaçlayan "Sudan Halkı İçin Yüksek Düzeyli İnsani Yardım Konferansı"nın anımsatıldığı açıklamada, Sudan'da sivillere yönelik saldırılar kınandı ve çatışan taraflara sivillerin ve insani yardım personelinin korunması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, iç savaşı sona erdirmenin asıl sorumluluğunun her iki tarafa ait olduğu vurgulandı.

Küresel öncelikler kapsamında iklim değişikliğinin de gündeme geldiği görüşmelerde BAE'nin, Etiyopya'nın COP32 hazırlıklarını memnuniyetle karşıladığı ifade edilen açıklamada, iki ülkenin COP28'de 198 tarafın imzaladığı "BAE Mutabakatı" olarak anılan anlaşmanın sonuçları üzerine inşa edilecek iddialı bir iklim gündemi üzerinde çalışacağı kaydedildi.

Açıklamada, BAE'nin, Etiyopya'nın dönem başkanlığı sürecinde işbirliğine hazır olduğunun altı çizilerek, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında yer alan SDG6'nın (Temiz Su ve Sanitasyon) uygulanmasının hızlandırılması amacıyla, 2026 yılı sonunda BAE ile Senegal'in ortak ev sahipliğinde BAE'de düzenlenecek 2026 BM Su Konferansı'na da dikkati çekildi.

Kaynak: AA

