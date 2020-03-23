Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray itirafı - Son Dakika
Son Dakika Spor Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray itirafı - Son Dakika Spor

Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray itirafı

1 saat önce

Suudi Arabistan ekiplerinden El-Hilal'da forma giyen Bafetimbi Gomis, Fransız basınına konuştu.

Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray itirafı, System.String[]

Suudi Arabistan ekiplerinden El-Hilal'da forma giyen Bafetimbi Gomis, Fransız basınına konuştu. Gündem ile alakalı değerlendirmelerde bulunan Gomis, Galatasaray'a transferiyle alakalı flaş bir itirafta bulundu.


Marsilya'dan Galatasaray'a transfer olduğuna pişmanlık duymadığını söyleyen ifade eden Fransız golcü, "Galatasaray'da yaşadığım inanılmaz tecrübe sebebiyle Marsilya'dan ayrıldığıma pişman olmadım. Kalbimde olan bu güzel takımdan ayrılırken de işimi en iyi şekilde yaptığımı söyleyebilirim" dedi.


Fransız ekibinin kendisini takımda tutma konusunda pek istekli olmadığını dile getiren 34 yaşındaki futbolcu, "Marsilya'da benimle çalışma arzusunu göremedim. İki sezonluk sözleşme önerildi ama ben daha fazlasını istiyordum. Kıyaslamıyorum ama benden sonra 15 milyon euro vererek aldıkları oyuncuya (Kostas Mitroglou) da benim talep ettiğim sözleşmeyi verdiler." ifadelerini kullandı.

Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan, Galatasaray, Marsilya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:08 

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