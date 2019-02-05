Son Dakika Haberleri: Bafra Belediyesinden Okul ve Camilere Hizmet Desteği

Bafra Belediyesinden Okul ve Camilere Hizmet Desteği

1 saat önce

Bafra Belediyesi, ilçe genelinde okul ve camilerde yaptığı boya, tadilat, bahçe düzenlemesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bafra Belediyesinden Okul ve Camilere Hizmet Desteği, System.String[]
Bafra Belediyesi, ilçe genelinde okul ve camilerde yaptığı boya, tadilat, bahçe düzenlemesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bafra Belediyesi okul ve camilere hizmet desteği kapsamında Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince ilçede bulunan okul ve camilerde gerçekleştirilen hizmetler Bafralılar tarafından büyük takdir topluyor. Çalışmalar kapsamında, Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğünce okul ve camilerde çevre düzenlemesi çalışmaları da yapılıyor. Ayrıca Temizlik İşler Müdürlüğünce çalışma yapılan alanlarda temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ibadethanelerin vatandaşlar tarafından her zaman temiz ve bakımlı bir şekilde kullanabilmesini sağlamak için çalıştıklarını belirterek, ortak kullanım alanları olan cami ve okulların hizmet ihtiyacını karşıladıklarını ve eksikliklerini giderdiklerini kaydetti. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:58 Kaynak: İHA

Bahçe, Bafra, Güncel
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