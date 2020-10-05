Bafra'da 119 bin lira korona cezası - Son Dakika

Samsun'un Bafra ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında 8 iş yeri ve 100 kişiye toplamda 119 bin 182 TL idari para cezası uygulandı. 5 kişi hakkında da adli tahkikata başlatıldı.

Bafra Kaymakamlığınca 18 Eylül-05 Ekim tarihleri arasında iş yerinde oyun oynatmaktan 4 iş yerine 12 bin 720 TL, iş yerinde sosyal mesafe tedbirlerine riayet etmemekten 3 iş yerine 9 bin 540 TL, iş yerinde tanıtıcı ve bilgilendirici afiş asmamaktan 1 iş yerine 3 bin 180 TL, sosyal mesafe kurallarına uymamaktan 54 kişiye 42 bin 606 TL, maske takmamaktan 17 kişiye 15 bin 300 TL, kahvehanede oyun oynamaktan 20 kişiye 15 bin 780 TL, izinsiz düğün merasimi düzenleyen 2 kişiye 7 bin 360 TL, toplu taşıma araçları ile ilgili hijyen şartlarını yerine getirmeyen 4 ticari taksi sahibine 3 bin 156 TL, filyasyon tedbirlerine uymayan 3 kişiye 9 bin 540 TL ceza yazıldı, filyasyon tedbirlerine uymayan 5 kişi hakkında da TCK 195. maddeden adli işlem uygulanıp Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu'na teslim edildi.

Toplamda koronova ile mücadele kapsamında 8 iş yeri ve 100 kişiye 119 bin 182 TL idari para cezası uygulandı. 5 kişi hakkında da adli tahkikat başlatıldı.

Ayrıca Kızılırmak Nehri Sedde Yolu üzerinde alkol alınmasının yasak olduğu bölgede tespit edilen 7 kişiye toplam 2 bin 744 TL idari para cezası uygulandı. - SAMSUN