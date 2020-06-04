Bafra'da 72 kişiye 181 bin 140 lira ceza yazıldı - Son Dakika

Bafra'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 72 kişiye 181 bin 140 lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede 19-31 Mayıs tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde 58 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine göre 155 bin 748 lira, 1 kişiye kapalı iş yerini açmaktan 789 lira, 4 kişiye sosyal mesafeye aykırı hareket etmekten 3 bin 156 lira, 9 kişiye de 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına uymamaktan 21 bin 447 lira para cezası verildi.

Yasağa aykırı hareket eden 72 kişiye toplam 181 bin 140 lira para cezası kesildi.