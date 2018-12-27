Son Dakika Haberleri: Bafra'da "Büyük Atatürk Koşusu" Düzenlendi

Bafra'da "Büyük Atatürk Koşusu" Düzenlendi

12 dakika önce

Samsun'un Bafra'da ilçesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadele için Ankara'ya gelişinin yıl dönümü dolayısıyla "Büyük Atatürk Koşusu" gerçekleştirildi.

Bafra'da
Samsun'un Bafra'da ilçesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadele için Ankara'ya gelişinin yıl dönümü dolayısıyla "Büyük Atatürk Koşusu" gerçekleştirildi.

Fatih Ortaokulunca, Bafra Belediyesinin desteğiyle yıldız kızlar, yıldız erkekler, genç erkekler ve genç kızlar olmak üzere 4 kategoride düzenlenen koşuya 250 sporcu katıldı.

Çetin Ertuğrul Dereci Parkı mevkisinden başlayan koşu, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son buldu.

Kaymakam Ahmet Adanur, törende yaptığı konuşmada, bu tür organizasyonların hem çocukları spora teşvik ettiğini, hem de ileride bu sporculardan şampiyon atletler çıkabildiğini söyledi.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise 83'üncüsü düzenlenen koşuya katılan tüm sporcuları tebrik ederek, "Soğuk havaya rağmen öğrencilerimiz koşarak varış alanına geldi ve dereceye girdi. Kupa ve madalya almaya hak kazanan öğrencilerimizi ayrıca tebrik eder, programda emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Dereceye giren sporculara ödülleri Kaymakam Adanur, Belediye Başkanı Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökalp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Kayipoğlu, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz ve MHP İlçe Başkanı Barboros Turna tarafından verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:02 Kaynak: AA

Samsun, Ankara, Mustafa Kemal Atatürk, Bafra, Spor
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