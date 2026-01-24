Bafra'da Çocuklar için Bir Külkedisi Hikayesi

Samsun'un Bafra ilçesinde "Bir Külkedisi Hikayesi" adlı çocuk tiyatro oyunu sahnelendi.

Belediye Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuk izleyiciler masalsı bir yolculuğa çıktı.

Renkli kostümleri ve eğlenceli sahneleriyle dikkati çeken oyun, paylaşma ve iyilik gibi evrensel değerleri konu aldı.

Etkinliğe dair değerlendirmede bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Çocuklarımızın hayal dünyalarını zenginleştirmek ve onları sanatla buluşturmak temel önceliğimizdir. İlçemizdeki sosyal ve kültürel etkinlikleri artırarak evlatlarımızın gelişimine her alanda destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.