Son Dakika Haberleri: Bafra'da çocuklara Dede Korkut hikaye kitabı hediye edildi
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Bafra'da çocuklara Dede Korkut hikaye kitabı hediye edildi

6 dakika önce

Türk Eğitim-Sen Bafra İlçe Başkanlığınca düzenlenen etkinlikte çocuklara Dede Korkut hikaye kitabı hediye edildi.

Bafra'da çocuklara Dede Korkut hikaye kitabı hediye edildi, System.String[]

Türk Eğitim-Sen Bafra İlçe Başkanlığınca düzenlenen etkinlikte çocuklara Dede Korkut hikaye kitabı hediye edildi.

Türk Eğitim-Sen Bafra İlçe Başkanı Hakan Eroğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, eseri çocuklarla buluşturmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Çocukların kültürel yönden bilinçlenmesine katkıda bulunmak ve kitap okumaya teşvik etmek amacı etkinliği hazırladıklarını ifade eden Eroğlu, "Ülkü Ocakları Genel Merkezimiz daha önce de Çocuklar için Nutuk ve Çocuklar için Kutadgu Bilig eserlerini hazırlamış ve çocuklarımıza dağıtmıştı." dedi.

Eroğlu, çalışmalara destek vermek istediklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Biz de böylesi anlamlı bir çalışmada yer almak istedik. Yönetim kurulu üyelerimizle ile aldığımız 100 kitabı çocuklarımızla buluşturmak istedik. Çocuklarımızın milli ve manevi bilincini geliştirmek adına Ülkü Ocakları Genel Merkezimizin bu anlamlı faaliyetine Bafra Türk Eğitim-Sen olarak destek olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. "

Etkinliğe, MHP Bafra İlçe Başkanı Barbaros Turna, Bafra Ülkü Ocakları Başkanı Kemal Şahin, TÜRKAV Bafra Şube Başkanı Sami Keskin ile okul müdürleri ve öğretmenler de katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:16 Kaynak: AA
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