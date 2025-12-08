Samsun'da 28 yaşındaki genç evde asılı bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Samsun'da 28 yaşındaki genç evde asılı bulundu

Samsun\'da 28 yaşındaki genç evde asılı bulundu
08.12.2025 23:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde, eve gelince kapıyı açamayan kadın, çilingirle içeri girince eşini doğal gaz borusuna asılı halde buldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde evde doğal gaz borusuna asılı bulunan genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EŞİNİ DOĞAL GAZ BORUSUNA ASILI HALDE BULDU

Olay, İsaklı Mahallesi İtfaiye Sokak'ta 3 katlı binanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eve gelince kapıyı açamayan kadın telefonla eşi K.K.'yi (28) aradı ancak ulaşamayınca kapıyı açtırmak için çilingir çağırdı. Çilingirin kapıyı açması ile içeri giren kadın, kocasını doğal gaz borusuna asılı halde buldu.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İpten alınan K.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden gencin 4 yıllık evli olduğu ve 1 yaşında çocuğu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Samsun, Bafra, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Samsun'da 28 yaşındaki genç evde asılı bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van’daki 4.6’lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya’da Van'daki 4.6'lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya'da
Korkulan oldu Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
Trafikte 10 dakika kalana devlet otoyol geçiş ücretini geri ödeyecek Trafikte 10 dakika kalana devlet otoyol geçiş ücretini geri ödeyecek
Milyoner’e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum Milyoner'e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek

00:15
Yıldız Asyalı kocasından şiddet gördüğünü açıkladı
Yıldız Asyalı kocasından şiddet gördüğünü açıkladı
23:33
Bahis soruşturmasında Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak tutuklandı
Bahis soruşturmasında Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak tutuklandı
23:18
Zeynep Bastık, video yayılınca açıklama yaptı: Kendisi babam değil
Zeynep Bastık, video yayılınca açıklama yaptı: Kendisi babam değil
22:56
Zorbay Küçük’ün de aralarında olduğu 19 kişi adli kontrolle serbest
Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 19 kişi adli kontrolle serbest
22:39
DEM’li Bakırhan’dan kendisini alkışlayan Bahçeli’ye “çay“ daveti
DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye "çay" daveti
22:24
Armut’a erişim engeli getirildi
Armut'a erişim engeli getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2025 02:07:50. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun'da 28 yaşındaki genç evde asılı bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.