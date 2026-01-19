Bafra'da Kaçak Mezgit Balığına El Konuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Bafra'da Kaçak Mezgit Balığına El Konuldu

Bafra\'da Kaçak Mezgit Balığına El Konuldu
19.01.2026 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bafra'da yapılan yol kontrolünde, mevzuata aykırı 2,6 ton mezgit balığına el konuldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolünde, mevzuata aykırı şekilde nakledilen yaklaşık 2,6 ton mezgit balığına el konuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve su ürünleri stoklarının korunması amacıyla yürütülen denetimler aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda 18 Ocak gece saatlerinde Bafra ilçesinde yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan bir nakil aracında yapılan kontrollerde 192 kasa mezgit balığının (yaklaşık 2 ton 600 kilogram), belirlenen asgari avlanma boy sınırlarının altında olduğu tespit edildi.

Mevzuata aykırı şekilde avlandığı ve nakledildiği belirlenen su ürünlerine el konulurken, sorumlular hakkında idari para cezası uygulandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, "Denetimlerimiz kapsamında el koyduğumuz ve mülkiyeti kamuya geçirilen yaklaşık 2,6 ton ağırlığındaki su ürününü, 1380 sayılı Kanun çerçevesinde değerlendirerek sosyal sorumluluk ilkemiz gereği kamu yararına çalışan kurumlarımıza bağışladık. Su ürünleri stoklarımızı tehdit eden kaçak avcılığa ve standart dışı ürün sevkiyatına karşı yürüttüğümüz kararlı mücadeleyi, tüm paydaşlarımızla koordineli bir şekilde ve büyük bir hassasiyetle sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Yetkililer denetimlerin artarak devam edeceğini vurguladı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

3-sayfa, Bafra, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Bafra'da Kaçak Mezgit Balığına El Konuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kar esareti Hava ulaşımına engel İstanbul'da kar esareti! Hava ulaşımına engel
Fiyatı duyan akın etti Dondurucu soğukta izdiham Fiyatı duyan akın etti! Dondurucu soğukta izdiham
ABD’nin gümrük vergisi kararına Avrupa’dan ortak tepki ABD'nin gümrük vergisi kararına Avrupa'dan ortak tepki
Fenerbahçe’den Kante için yeni hamle Fenerbahçe'den Kante için yeni hamle
Almanya’dan geri adım: Trump’ın yüzde 10’luk vergisinden sonra Grönland’daki askerler geri çekildi Almanya'dan geri adım: Trump'ın yüzde 10'luk vergisinden sonra Grönland'daki askerler geri çekildi
Suriye ordusu kontrolü sağladı Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı Suriye ordusu kontrolü sağladı! Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı

15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
15:12
Osimhen’den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
15:11
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
14:06
Dünya onları konuşuyor “Kertenkele Ailesi“ kısa sürede fenomen oldu
Dünya onları konuşuyor! "Kertenkele Ailesi" kısa sürede fenomen oldu
13:49
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
13:02
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 15:28:08. #7.11#
SON DAKİKA: Bafra'da Kaçak Mezgit Balığına El Konuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.