Bafra'da Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvan Hareketleri Yasaklandı

07.01.2026 13:39
Bafra'da şap hastalığı riski nedeniyle 9 kırsal mahallede hayvan hareketliliği durduruldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde şap hastalığı riski üzerine, 9 kırsal mahallede hayvan hareketliliği tedbir amacıyla yasaklandı.

Alaçam ilçesine bağlı Habilli Mahallesi'nde şap hastalığının görülmesi üzerine, Bafra Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Hastalığın merkez üssü olarak belirlenen Alaçam ilçesi Habilli Mahallesi'nin 10 kilometre çevresi karantinaya alınırken, komşu ilçe Bafra'da da koruma ve gözetim önlemleri artırıldı.

Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Bafra ilçesinde sınır komşusu olan ve risk taşıyan, Fener, Koruluk, İkiztepe, Harız, Şirinköy, Altınay, Göltepe, Hüseyinbeyli ve Küçükkavakpınar kırsal mahallelerinde hayvan hareketliliği geçici olarak durduruldu.

Kontrol ve denetimlerini sıkılaştıran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, belirlenen bölgelere hayvan giriş ve çıkışlarını yasaklayarak yetiştiricileri bilgilendirdi. Tedbirlerin, hastalığın yayılım seyri izlenerek ikinci bir talimata kadar devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel, Bafra, Son Dakika

