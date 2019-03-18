Bafra'da Sebze Halinde Yangın
8 dakika önce
Bafra ilçesinde sebze halindeki bir depoda yangın çıktı.
Bafra
ilçesinde sebze halindeki bir depoda yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, haldeki depodan alevler yükseldiğini gören çalışanlar itfaiyeye haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi
Bafra İtfaiye
Grup Amirliği ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında maddi hasar oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:49 Kaynak: AA
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