Son Dakika Haberleri: Bafra'da Sebze Halinde Yangın

Bafra'da Sebze Halinde Yangın

8 dakika önce

Bafra ilçesinde sebze halindeki bir depoda yangın çıktı.

Bafra'da Sebze Halinde Yangın, System.String[]
Bafra ilçesinde sebze halindeki bir depoda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, haldeki depodan alevler yükseldiğini gören çalışanlar itfaiyeye haber verdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Bafra İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında maddi hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:49 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hadımköy'de 3 Katlı Fabrikada Yangın! Patlama Sesleri Duyuldu Cani Koca, Eşiyle Birlikte Yemek Yerken Gördüğü Adama Ekmek Bıçağıyla Saldırdı Son Dakika! Hollanda Polisi Açıkladı: Utrecht Saldırganı Her Yerde Aranıyor Türk Telekom Hakkında Soruşturma Açıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 17:57:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bafra'da Sebze Halinde Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]