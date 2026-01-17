Bafra\'da yolcu otobüsü kazası: 1 ölü, 3 yaralı

SAMSUN'un Bafra ilçesinde yolcu otobüsünün yol kenarındaki kazazedelere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Elifli Mahallesi mevkisi Samsun-Sinop kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 55 JN 996 plakalı otomobil, 55 AR 863 plakalı kamyona sağ şeritte arkadan çarptı. Kazazedeler, olay sonrası araçlarından indi. Bu sırada 8 yolcusu bulunan E.Ü.'nün (56) kullandığı 57 AB 714 plakalı yolcu otobüsü, yol kenarında bekleyen Yasemin S. (33), Tezcan S. (55), Burcu S.İ. (36) ve Adem S.'ye çarptı. Otobüs, sağ şeritteki kanalda sürüklenerek durabildi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası hastanede tedaviye alındı. Adem S., tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Burcu S.İ.'nin durumunun ağır, diğerlerinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.