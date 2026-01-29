Bafra Millet Bahçesi projesinde sona yaklaşıldı - Son Dakika
Bafra Millet Bahçesi projesinde sona yaklaşıldı

Bafra Millet Bahçesi projesinde sona yaklaşıldı
29.01.2026 11:42
Samsun'un Bafra ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen Millet Bahçesi projesinde çalışmalar yüzde 95 seviyesine ulaştı.

Samsun'un Bafra ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen Millet Bahçesi projesinde çalışmalar yüzde 95 seviyesine ulaştı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehrin yeni yaşam merkezi olması hedeflenen projede 7 bin 256 metrekarelik biyolojik gölet, köprüler, teraslar, iskele ve yeşil adalarla doğa şehir merkezine taşınıyor.

Projede 7 dönümlük göl alanı, çocuklar için 1145 metrekarelik oyun alanı, 3 bin 352 metrekarelik çocuk oyun köyü, macera parkı ve kuru su havuzu ile 368 metrekarelik fitness alanı de bulunacak.

Spor alanları kapsamında ise 850 metre uzunluğunda bisiklet yolu, 1104 metre koşu parkuru, 920 metrekarelik güreş meydanı, basketbol sahası, mini futbol ve voleybol sahaları ile 2 tenis kortu, sporseverlerin kullanımına sunulacak.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, projenin sadece bir çevre yatırımı değil, sosyal bir değer olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'daha çok yeşil' vizyonu doğrultusunda hayata geçen bu dev yatırım, sadece Bafra'ya değil çevre ilçelere de hizmet verecek bir cazibe merkezi olacak. Şehrimizin yaşam kalitesini artıracak bu alan, doğayla iç içe modern bir sosyal yaşam merkezi olarak şekilleniyor." ifadelerini kullandı.

Kılıç, proje alanında ayrıca 558 metrekarelik yemekhaneye sahip "Millet Lokantası"nın da hizmet vereceğini kaydetti.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Yerel Yönetim, Samsun, Güncel, Çevre, Bafra, Toki, Son Dakika

