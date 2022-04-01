Son dakika haberi! Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon: Bagajdan 15 kilo eroin çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon: Bagajdan 15 kilo eroin çıktı

01.04.2022 10:00

Edinilen son dakika gelişmesine göre Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon: Bagajdan 15 kilo eroin çıktı Konya'da uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarda bir aracın bagajında arama yapan polis ekipleri, makarna paketlerinin altına saklanmış halde 15 kilo 90 gram eroin ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit...

Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon: Bagajdan 15 kilo eroin çıktı

KONYA - Konya'da uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarda bir aracın bagajında arama yapan polis ekipleri, makarna paketlerinin altına saklanmış halde 15 kilo 90 gram eroin ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kente giriş ve çıkış noktalarında yapılan çalışmalar çerçevesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta hassas burunlu narkotik köpeği Felix ile arama yapıldı. Aramada aracın bagajındaki eşya ve makarna paketlerinin altına gizlenmiş 30 parça halinde 15 kilo 90 gram eroin maddesi ele geçirilirken, uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek ve kullanmak suçlarından 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberi! Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon: Bagajdan 15 kilo eroin çıktı
Son dakika haberi! Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon: Bagajdan 15 kilo eroin çıktı
Son dakika haberi! Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon: Bagajdan 15 kilo eroin çıktı
Son dakika haberi! Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon: Bagajdan 15 kilo eroin çıktı
Son dakika haberi! Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon: Bagajdan 15 kilo eroin çıktı
Son dakika haberi! Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon: Bagajdan 15 kilo eroin çıktı
Son dakika haberi! Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon: Bagajdan 15 kilo eroin çıktı
Son dakika haberi! Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon: Bagajdan 15 kilo eroin çıktı

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Otomobilin bagajındaki 15 kilo eroini 'Felix' buldu Otomobilin bagajındaki 15 kilo eroini 'Felix' buldu Son dakika haberi | SAMSUN MERKEZLİ SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNDA 15 ŞÜPHELİ DAHA ADLİYEDE Son dakika haberi | SAMSUN MERKEZLİ SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNDA 15 ŞÜPHELİ DAHA ADLİYEDE

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon: Bagajdan 15 kilo eroin çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon: Bagajdan 15 kilo eroin çıktı - Son Dakika
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