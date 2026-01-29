Bağcılar\'da 2025\'te çok sayıda projeyi hayata geçirildi

Bağcılar Belediyesi, 2025 yılı içerisinde kütüphaneden mahalle bahçeleri ve sosyal tesislere kadar her kesimin ihtiyacına yönelik çok sayıda projeyi hayata geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Yasin Yıldız'ın göreve başlamasının üzerinden bir yıl geçerken, bu süreçte özellikle gençler başta olmak üzere ilçe sakinlerinin talepleri doğrultusunda yatırım hamlesi başlatılarak birçok proje hizmete sunuldu.

İlçenin yeşil yaşam alanlarının donatılması amacıyla başlatılan "Mahalle Bahçeleri" projesi kapsamında pasif alanlar dönüştürülerek aktif yeşil alanlara çevriliyor. Bu amaçla mahalle bahçesi olmaya uygun 46 nokta, sırayla alt yapı ve üst yapı çalışmalarıyla düzenleniyor. Bu çalışmalar neticesinde bugüne kadar 14 mahalle bahçesi hizmete açıldı.

Ayrıca, Göztepe Mahallesi'nde 13 bin metrekare, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 21 bin metrekare, İnönü Mahallesi'nde 33 bin metrekare ve 15 Temmuz Mahallesi'nde 16 bin metrekare alana yeni millet bahçeleri yapılması, böylece ilçedeki millet bahçesi sayısının 5'e ulaşması planlanıyor.

Çocukları spora teşvik etmek amacıyla 22 noktada futbol, basketbol ve voleybol branşlarında hizmet verecek mini sahalar inşa ediliyor. 2 mini saha tamamlanırken, 13 mini saha tesisinin yapımı ise devam ediyor. Sahaların bir yıl içinde hizmete sunulması hedefleniyor. Yine uygun bulunan 15 ilkokulun bahçesine de mini halı saha ve basket sahası yapılacak.

Çalışmalar kapsamında, Bağcılar Belediyesi Başkanlık Binası'nın girişinde 800 metrekare kapalı alana sahip, aynı anda 250 kişiye hizmet verebilen, çalışma alanları, grup çalışma odaları, seminer salonu ve yeme-içme alanlarıyla donatılan, farklı içerikte çok sayıda kitap da bulunan Türkiye'nin önde gelen şair ve yazarlarından Nurullah Genç'in adının verildiği modern bir kütüphane yapıldı.

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kütüphanesi yenilenirken, Yenigün Mahallesi Bilgi Evi'nin inşaatı da tamamlandı.

Hayvan Barınma Müşahede Merkezine ameliyathane binası yapılırken, 100. Yıl 42 Evler Havuz ve Gençlik Merkezi, Barbaros Yüzme Havuzu ile Göztepe Spor Kompleksi'nin inşaası ise devam ediyor. Bunun yanı sıra Şehir Kütüphanesi ve Tiyatro Binası inşaatının yüzde 80'i tamamlanırken, tesisin yakında açılması planlanıyor.

Mahmutbey Mahallesi'nde yeni açılan tesisle birlikte Bağ-Yuva sayısı 4'e yükselirken, 3 Bağ-Yuva'nın inşaatı ise devam ediyor. Bir yıl içinde bu sayının 16'ya çıkarılması hedefleniyor. Modern yapıda inşa edilen yuvalarda 3-6 yaş arası çocuklar hijyenik ve güvenli ortamda eğitim alırken Bağ-Yuvalar'da çocukların gün boyu temel ihtiyaçlarının karşılanması, eğlenceli aktivitelerle vakit geçirmeleri ve akranlarıyla sağlıklı iletişim kurmaları sağlanıyor.

Belediye, yıl içinde 6 Bağ Kafe ve Sosyal Tesis açarak toplam sayıyı 12'ye yükseltirken, 3 tesisin inşaası da sürüyor. Öğrenciler için çalışma ortamı, aileler için dinlenme alanı, yaşlılar için de sosyal buluşma noktası olarak hizmet veren tesislerde engelli erişimine uygun düzenlemeler de bulunuyor.

Çok amaçlı salon ilçeye kazandırılacak

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, içerisinde düğün salonu, taziye evi ile kadınların ve gençlerin toplantı ve programlarını gerçekleştirebileceği beş yıldızlı çok amaçlı salonu ilçeye kazandıracaklarının müjdesini verdi. "Çok Amaçlı Salon" tesisinin Mahmutbey Mahallesi'nde 2 bin metrekarelik boş bir alana yapılması planlanırken, tesiste her biri 861 metrekare büyüklüğünde ve 514 kişi kapasiteli iki büyük salon bulunacak. Düğün salonunun yanı sıra taziye evi de tesiste yer alacak.

Mahmutbey Mahallesi'nde Kızılay tarafından işletilecek 2 bin metrekarelik alana kurulan iki katlı bir aşevinde, yemek yapamayan veya kimsesi olmayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlar için yılın 365 günü sıcak yemek üretilecek. Hazırlanan yemekler belediye ekiplerince adreslere teslim edilecek. Kapasite bakımından "İstanbul'un en büyüğü" olarak planlanan aşevinde, olağanüstü durumlarda günlük 50 bin kişilik yemek veya 150 bin kişilik çorba üretimi gerçekleştirilebilecek.

Çalışmalar kapsamında, ilçedeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve park sorununu çözmek amacıyla atıl durumdaki kamu kurumlarına ait araziler tespit edilerek, belirlenen 36 nokta ücretsiz olarak hizmet vermek üzere zemin üstü otopark olarak düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, 2025 yılının ilçe ve sakinleri için verimli bir yıl olduğunu, eğitimden sosyal tesislere kadar her alanda yerel yönetimlere örnek olacak uygulamaları hizmete sunduklarını belirterek, "Çalışmalarımızın hem komşularımızdan hem de dışarıdan gelen misafirlerden takdir görmesi bize moral oluyor. İnşallah 2026 yılında hizmet yelpazemizi daha da genişleterek çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.???????