Bağcılar'da bu kavşakta kaza eksik olmuyor... Çevre sakinleri önlem istedi - Son Dakika

Bağcılar'da bu kavşakta kaza eksik olmuyor... Çevre sakinleri önlem istedi

21.10.2020 10:43
Bağcılar'da bu kavşakta kaza eksik olmuyor... Çevre sakinleri önlem istedi, System.String[]

BAĞCILAR'da Mehmet Akif Bulvarı'ndaki kavşakta trafik kazaları eksik olmuyor.

BAĞCILAR'da  Mehmet Akif Bulvarı'ndaki kavşakta trafik kazaları eksik olmuyor.  Yaralanmalı, hasarlı çok sayıda kaza olduğunu, kendi araçlarını bile yola koymaya korkar hale geldiklerini söyleyen çevre sakinleri, bir an evvel önlem alınmasını istiyor. Kazalar, çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

Bulvardaki sürücüler, kavşağa girmeden önceki noktalarda herhangi bir uyarıcı tabela ve hız kesici kasisin olmaması nedeniyle,   kavşağa girerken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapıyor. Bazı araçlar takla atarken, bazı araçlar da savrulmanın etkisiyle duran araçlara çarpıyor. Çevre sakinleri kazaların önlenmesi ışık tabela ya da kasis yapılması gerektiğini söylüyor.

Sıkça kaza yaşanan yol üzerindeki bir binada  oturan Cemile Doruk, "10 senedir burada devamlı kaza oluyor. Hızlı geliyor sürücüler kavşağı fark etmiyor kaza yapıyor. Kendi araçlarımızı koymaya korkar olduk. Duran arabalara da çarpıyorlar çünkü. Gece saatlerinde oluyor genelde. Geçtiğimiz günlerde bir kaza oldu yaralıları getirdiler. Bayılanlar, yara içinde olanları balkondan izledim, çok üzüldüm" dedi.

Çevrede esnaflık yapan Tekin Coşkun da " Gelen araçlar kavşağı fark etmiyor. ya arkadan gelen araç çarpıyor ya da sürücü kontrolünü kaybedip takla atıyor. Burası çok sıkıntılı bir yer. Daha önce de kazalara şahit olduk. Buraya ışıklı tabela ya da kasis yapmaları lazım. Sürekli kaza oluyor" diye konuştu.


- İstanbul
Bağcılar'da bu kavşakta kaza eksik olmuyor... Çevre sakinleri önlem istedi
Bağcılar'da bu kavşakta kaza eksik olmuyor... Çevre sakinleri önlem istedi
Bağcılar'da bu kavşakta kaza eksik olmuyor... Çevre sakinleri önlem istedi
Bağcılar'da bu kavşakta kaza eksik olmuyor... Çevre sakinleri önlem istedi
Bağcılar'da bu kavşakta kaza eksik olmuyor... Çevre sakinleri önlem istedi
Bağcılar'da bu kavşakta kaza eksik olmuyor... Çevre sakinleri önlem istedi
Bağcılar'da bu kavşakta kaza eksik olmuyor... Çevre sakinleri önlem istedi

Trafik Kazaları, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da bu kavşakta kaza eksik olmuyor... Çevre sakinleri önlem istedi - Son Dakika

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