BAĞCILAR'DA DAHA ÖNCE 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ İŞ YERİNDE YİNE YANGIN ÇIKTI - Son Dakika

BAĞCILAR'da 7 yıl önce 2 kişinin hayatını kaybettiği iş yerinde yine yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Bağcılar Barbaros Mahallesi 173. Sokak'taki halı imalatı yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden çıkan yoğun dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yoğun dumanın tahliyesi için iş yerinin camlarını kırdı. Dumanın bir kısmının tahliye edilmesinin ardından iş yerine giren itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Aynı iş yerinde daha öncede yangın çıktığı öğrenildi. Geçmişte yatak ve baza imalatı yapan iş yerinde 26 Temmuz 2013'de de yangın çıkmış ve 6 saat sonra içeride mahsur kalan iki işçinin cesedine ulaşılmıştı.

Görüntü dökümü

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-İtfaiyenin camları kırması

-Binadan çıkan duman

-Bina içindeki itfaiye

-ARŞİV

- İstanbul