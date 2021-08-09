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Bağcılar'da küçük yaştaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bağcılar'da küçük yaştaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi

09.08.2021 12:24
Bağcılar'da küçük yaştaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi, System.String[]

Bağcılar'da küçük yaştaki çocuğu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bağcılar'da küçük yaştaki çocuğu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir markette küçük yaştaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiası üzerine gözaltına alınan yabancı uyruklu A.M.'nin Bağcılar Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Yabancı uyruklu 17 yaşındaki şüpheli, polis eşliğinde adliyeye gönderildi.

Bağcılar, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da küçük yaştaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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