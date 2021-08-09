Bağcılar'da küçük yaştaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bağcılar 'da küçük yaştaki çocuğu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli adliyeye sevk edildi.

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