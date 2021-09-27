BAĞCILAR'DA ÖĞRENCİLERİN KAMYON ARKASINDAKİ TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA - Son Dakika

Olay, 25 Eylül Cumartesi günü Bağcılar Güneşli Mahallesi Üsküp Caddesi'nde meydana geldi. Kamyonun arka kapısına tutunarak yolculuk yapan iki öğrenci görenleri hayrete düşürdü. Can güvenliklerini hiçe sayan öğrencilerin tehlikeli yolculuğu, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

BAĞCILAR'da kamyonun arkasına tutunarak tehlikeli yolculuk yapan iki öğrenci cep telefonu kamerasına yansıdı.

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