Bağcılar'da sosyal medyadan paylaşılan kundaklamanın detayları ortaya çıktı - Son Dakika
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Bağcılar'da sosyal medyadan paylaşılan kundaklamanın detayları ortaya çıktı

25.03.2023 11:04

- Bağcılar'da sosyal medyadan paylaşılan kundaklamanın detayları ortaya çıktı Babasının evini yaktı, o anları sosyal medyada paylaştı Bağcılar'da bir şahsın daire yakıp sosyal medyada paylaştığı olayın detayları ortaya çıktı.

- Bağcılar'da sosyal medyadan paylaşılan kundaklamanın detayları ortaya çıktı

Babasının evini yaktı, o anları sosyal medyada paylaştı

İSTANBUL - Bağcılar'da bir şahsın daire yakıp sosyal medyada paylaştığı olayın detayları ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından çıkardığı yangını yayınlanan zanlı Uğur Berat D.'nin babasının yaşadığı daireyi yaktığı öğrenilirken, zanlı 'kundaklama' suçundan adliyeye sevk edildi.

Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi 1102 Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre 3 katlı binanın çatı katında yaşayan Uğur Berat D., bir dairede yangın çıkarmıştı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, binada yaşayan vatandaşlar ise tahliye edilmişti. Öte yandan Uğur Berat D., çıkardığı yangını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Uğur Berat D.'nin babasının yaşadığı daireyi yaktığı ortaya çıkarken, zanlı olayın yaşandığı cadde üzerinde yangını izlerken yakalandı. Uğur Berat D. hakkında ' kundaklama' suçundan adli işlem başlatılırken, zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
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Bağcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar'da sosyal medyadan paylaşılan kundaklamanın detayları ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağcılar'da sosyal medyadan paylaşılan kundaklamanın detayları ortaya çıktı - Son Dakika
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