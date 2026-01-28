Bağcıoğlu: Suriye'de Eşitlik ve Temsil Önemli - Son Dakika
Bağcıoğlu: Suriye'de Eşitlik ve Temsil Önemli

28.01.2026 13:00
CHP'li Bağcıoğlu, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve eşit haklar için güçlü bir anayasa gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, " Suriye'de herkes etnik kökenine ya da inancına bakılmaksızın aynı hak ve özgürlüklere sahip olmalı, yönetimde temsil edilmelidir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Bağcıoğlu, Suriye'nin toprak bütünlüğünün Türkiye'nin güvenliği için önemini vurgulayarak, "Bölünmüş bir Suriye daha fazla terör, daha fazla istikrarsızlık ve daha fazla göç demektir. Suriye'de herkes etnik kökenine ya da inancına bakılmaksızın aynı hak ve özgürlüklere sahip olmalı, yönetimde temsil edilmelidir. Bu eşitlik, hak ve özgürlükleri güvence altına alan güçlü bir anayasa, devletin birliğini ve toprak bütünlüğünü koruyan bir düzen, serbest ve adil seçimler yoluyla sağlanmalıdır. Türkiye'nin Suriye konusunda iki temel hedefi olmalıdır. Birincisi, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve tüm toplumsal kesimlerin haklarının anayasal güvence altına alınmasıdır. İkincisi ve en önemlisi Suriye topraklarından Türkiye'ye yönelik hiçbir tehdide müsaade edilmemesidir" dedi.

'TÜRK ASKERİ FEDAKARDIR'

Bağcıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girecek modern harp silah ve sistemlerinden övgü ile bahsettiklerini söyledi. Fakat bu silah ve sistemlere gerçek anlamda hayat veren astsubayların ve emekli personelin düşük ücretlerle yaşam mücadelesi verdiğini belirten Bağcıoğlu, "Türk askeri fedakardır. Gözünü kırpmadan ölüme gider, uykusuz kalır, aç kalır. Ancak bu fedakarlığın sınırında bakmakla yükümlü olduğu bir ailesi, okutmak zorunda olduğu çocukları ve sürdürmek mecburiyetinde olduğu asgari bir yaşam düzeni vardır. Bu gerçek yok sayılarak fedakarlık istismar edilmemelidir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

