Bağımlılıkla Mücadele Seferberliği Başlatıldı

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, "Dünyanın içinde bulunduğu bağımlı dalga sebebiyle ülkemiz de etkileniyor ve bu yük sadece devletimize, Yeşilay'ımıza bırakılamaz. Her birimizin bu yükün kaldırılmasına emek vermesi, destek olması gerekir ve bugün tam vaktidir." dedi.

Mehmet Dinç, Yeşilay Bilecik Şubesince Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde organize edilen Bağımsızlık Seferberliği Bilecik Modeli Lansmanı'nda yaptığı konuşmada, Yeşilay'ın kurulduğu günden bugüne insanların bağımsızlığı için mücadele ettiğini ifade etti.

Bağımlılık meselesinin bütün toplumu felç edecek, huzuru dinamitleyebilecek, herkesi ayrılığa düşürecek büyük bir problem olduğunu belirten Dinç, "O yüzden esasında bağımlılık meselesi, bağımsızlık meselesidir. Meseleyi ele alırken 'devletimiz, Yeşilay'ımız veya şu kuruluşumuz yapsın' demek olmaz. Seferberlik mantığıyla herkesin elinden geleni yapmak zorunda olduğu gerçek." ifadesini kullandı.

Dinç, insanlarımızı kurtarmak için 105 Yeşilay danışmanlık merkezinin olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Dünyanın içinde bulunduğu bağımlı dalga sebebiyle ülkemiz de etkileniyor ve bu yük sadece devletimize, Yeşilay'ımıza bırakılamaz. Her birimizin bu yükün kaldırılmasına emek vermesi, destek olması gerekir ve bugün tam vaktidir. Çünkü sadece Türkiye'de değil dünyada da büyük bir bağımlılık dalgası var. Dolayısıyla bağımlılık meselesini basitleştirmemek, günübirlik hale getirmemek, önemsiz göstermemek lazım. Bağımlılık olayı büyük bir problem. Sadece ülkemiz değil dünyanın bir problemi olarak üzerimize üzerimize gelen bir problem."

Önleme çalışmalarıyla çocukları ve gençleri, koruma ve kurtarma noktasında büyük bir güce sahip olduklarını anlatan Dinç, şunları kaydetti:

"Bağımsızlık bizim temel ortak noktamızsa bizim için de çeşitlilik, farklılık yok. Hepimiz biriz. Hepimiz bu vatanın evladıyız. Hepimiz bu vatanın, bu milletin, bu memleketin bağımsızlığına sevdalıyız. Hepimizin bu memleketin bağımsızlığı için vazifeleri, sorumlulukları var. Farklılıklarımıza bakmadan küçük ayrılıklara takılıp, birbirimizden uzaklaşmadan güçlerimizi, imkanlarımızı birleştirip, bu mücadeleye elimizden gelen her türlü desteği vermek zorundayız."

"Mücadelemiz, gençlerimizi ve toplumumuzu korumayı hedeflemektedir"

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de bağımlılıkların, insanı, aileyi, toplumu ve doğayı sessizce tüketen, asla tolerans gösterilmemesi gereken ciddi bir tehdit olduğunu söyledi.

Bağımlılıkla mücadelenin, yalnızca bireysel değil, topyekun bir toplumsal sorumluluk olduğunu belirten Sözer, şöyle konuştu:

"Bu anlayışla, Türkiye Yeşilay Cemiyeti öncülüğünde ve devletimizin güçlü desteğiyle yürütülen bağımsızlık seferberliği doğrultusunda 2026 yılı 'Bağımsızlık yılı' ilan edilmiştir. Bu karar, bağımlılıklarla mücadelede ortaya konan kararlılığın açık bir göstergesidir. Bağımsızlık seferberliği, alkol, tütün, madde, kumar ve internet başta olmak üzere her türlü bağımlılığa karşı, önleyici ve bilinçlendirici bir yaklaşımla yürütülen büyük bir toplumsal harekettir. Mücadelemiz, sadece sorun ortaya çıktıktan sonra değil; daha en başında, gençlerimizi ve toplumumuzu korumayı hedeflemektedir."

Yeşilay Bilecik Şubesi Başkanı Muzaffer Tekelioğlu da bağımsızlık seferberliğini sıradan bir başlangıç olarak değil, bir bayramın arefesi olarak gördüklerini dile getirdi.

Programa, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, Baro Başkanı Halime Kahraman, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sözmez, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.