Bağımlılıktan Yeni Bir Hayata: E.F'nin İyileşme Hikayesi

13.01.2026 12:41
E.F, madde bağımlılığından Yeşilay ile kurtuldu, kaynakçılık eğitimi alarak hayatına yön verdi.

Antalya'da küçük yaşlarda başladığı madde bağımlılığından Diyarbakır'daki Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi sayesinde kurtulan 37 yaşındaki E.F, kaynakçılık mesleğini de öğrenerek hayatına yeni bir sayfa açtı.

Antalya'da yaşayan E.F, ilkokulu bitirdikten sonra yanlış arkadaş seçiminden dolayı 12 yaşından itibaren uyuşturucuyla tanıştı.

Uzun yıllar madde kullanması nedeniyle ruhsal, fiziksel ve ailevi problemler yaşayan E.F, hayatından olumsuzlukları çıkarmak ve yeni bir başlangıç yapmak için psikolojik destek almaya başladı.

E.F, Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM) ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) psikolojik destek süreci devam ettiği sırada Diyarbakır Yeşilay Rehabilitasyon Merkezine başvurdu.

Merkezde tedavi gören E.F, bir süre sonra merkezdeki atölyede kaynakçılık eğitimine giderek sertifika almaya hak kazandı.

Evladının bağımlılığı nedeniyle yıllarca büyük üzüntü yaşayan E.F'nin annesi, 8 ay önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Annesine verdiği meslek sahibi olma sözünü yerine getirmenin buruk mutluluğunu yaşayan E.F, kaynak ustası olarak çalışmak istiyor.

"Kırılma noktam, annemi mezara koymak oldu"

E.F, AA muhabirine, uyuşturucuya başladığı 12 yaşında hayatın kendisine toz pembe geldiğini, çok fazla uyuşturucu türlerini kullandığını söyledi.

Bağımlılıktan kurtulması gerektiğini anladığını, AMATEM'lerde dönem dönem tedavi gördüğünü ancak bir süre sonra yeniden uyuşturucuya başladığını anlatan E.F, 25 yıl boyunca uyuşturucu kullandığını belirtti.

Uyuşturucunun hayatındaki her şeyi aldığını vurgulayan E.F, şöyle konuştu:

"25 yıl boyunca önce arkadaş, daha sonra ise aile ilişkilerim bozuldu. İş ilişkilerim zaten hiç olmadı. Hep günlük işlerde yevmiyelik çalıştım. O da olmadı zaten. Madde etkisindeyken çalışamadım. Madde benim her şeyimi yavaş yavaş almaya başladı. İlkokulu bitirdim ve daha sonra uyuşturucudan dolayı devam edemedim çünkü hayatımda hep madde vardı. Hep bir mücadele içindeydim. Türkiye'nin her yerinde bütün AMATEM'lerde yattım. Hayatım hep böyle geçti."

Sürekli uyuşturucunun etkisinden kurtulmak için elinden geleni yaptığını ama bir türlü başaramadığını anlatan E.F, her seferinde boşluğa düşüp tekrar kullandığını dile getirdi.

E.F, şunları kaydetti:

"Parasız kaldığımda annem elinde ne varsa bana veriyordu. Verdikçe daha çok madde kullandım. Aslında bana iyilik yaptığını zannediyordum. Benim yüzümden annem birçok hastalığa yakalandı. Madde en son annemi hayattan aldı. Bir şeyleri düzeltmem gerektiğini o gün anladım. Bağımlılığın bir kırılma noktası olduğunu düşünüyorum. Benim de kırılma noktam, annemi mezara koymak oldu."

AMATEM'de tedavi sürecinde Yeşilaya da başvurduğunu dile getiren E.F, önce Antalya'da YEDAM'da 3 ay boyunca tedavi gördüğünü, daha sonra Diyarbakır'daki Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi sürecine başladığını bildirdi.

"Bundan sonraki hayat umarım benim için güzel olacak"

Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviyi kabul ettiğinde içinde bir umutsuzluk olduğunu belirten E.F, şöyle konuştu:

"Madde, hayatımdaki her şeyimi almıştı. 8 ay önce annemi kaybettim. Anneme söz vermiştim, meslek sahibi olacağım diye. Annem beni kurtarmak için çok mücadele verdi ama olmadı. Annemi kaybettiğimde anladım ki ben temiz kalmalıyım. 6 aydır da burada tedavi görüyorum. Burada her şey güzel ve bana hep bir şeyler katmaya çalıştılar. Hiçbir işe yaramayacağımı düşünürken şimdi meslek sahibi olma yolunda ilerliyorum."

Buradaki uzmanların konuşmalarının "iyileştirici özelliği" olduğunu düşündüğünü dile getiren E.F, "Konuşmak insana bazen o kadar iyi geliyor ki. 6 ay boyunca hep bana bir şeyler katmaya çalıştılar. Bunlar beni o kadar çok mutlu etti ki onlar böyle yaptıkça ben daha çok sarıldım hayata." dedi.

E.F, buradaki uzmanların daha sonra kendisini meslek edindirmeye ve hayatını planlamaya başladığını anlatarak, "Kaynakçılık belgesi aldım. Kaynak ustası olarak çalışmayı düşünüyorum. Şu anki tedavimin sonuna geldim. Bundan sonraki hayat umarım benim için güzel olacak. 25 yıldır bağımlıydım. Yeşilay, beni meslek sahibi etti. Yeşilaya ne kadar teşekkür etsem azdır. Teşekkürü temiz kalarak vereceğimi düşünüyorum. Ayaktan tedavime de devam edeceğim." diye konuştu.

Bağımlılıkla mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan E.F, kendi gibi olanlara Yeşilaya adım atmalarını ve kendilerine küçük bir şans vermelerini tavsiye etti.

Kaynak: AA

