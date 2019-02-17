Son Dakika Haberleri: Bağımsız Aday Gökçe'den Pazaryeri Ziyareti

Bağımsız Aday Gökçe'den Pazaryeri Ziyareti

32 dakika önce

Salihli Bağımsız Belediye Başkanı adayı Ertan Gökçe Cumartesi pazarında tezgah açan esnaflara 'Hayırlı işler' temennisinde bulunurken alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet ederek destek istedi.

Bağımsız Aday Gökçe'den Pazaryeri Ziyareti, System.String[]
Salihli Bağımsız Belediye Başkanı adayı Ertan Gökçe Cumartesi pazarında tezgah açan esnaflara 'Hayırlı işler' temennisinde bulunurken alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet ederek destek istedi.

Esnafa tek tek 'Hayırlı işler' ve 'Bol kazançlar' dileyen Salihli'nin bağımsız belediye başkan adayı Ertan Gökçe esnafın sorunlarını dinledi. Pazarcı esnafıyla sohbet ederek taleplerini de not alan Gökçe, geçerli bir mazeret olması halinde yılda belirli süre ve sayıda tezgah açmama imkanı ve ücret alınmama konusunda gerekli işlemleri yapacaklarını söyledi. Esnafın rahat satış yapabilmesi adına gerekli düzenlemeleri yapacaklarını kaydeden Gökçe, pazar yerlerindeki ortaya çıkan eksiklikleri de kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi.

Gökçe, "Biz halka ve esnafa tepeden bakan, kolluk kuvvetleri ile kibir kuleleri gibi dolaşan, halkı yok gören, onu aşağılayan onları kandıran, onlara verdiği sözleri tutmayan başkanlardan olmayacağız. Değişmez ve birinci kuralımız her zaman doğru söyleyeceğiz, kimseyi kandırmayacağız. Salihli'de ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı değil birleştirici olacağız" dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:14 Kaynak: İHA

Salihli, Gökçe, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Biber Görünümlü Limon, Görenleri Hayrete Düşürdü Bade İşçil, Rol Arkadaşı Gökçe Bahadır'ın Eski Sevgilisiyle Aşk Yaşadığı İddialarını Yalanladı

Liseli Kızı Kaçırıp Dehşeti Yaşatan Sapığın Savunması Pes Dedirtti Usta Oyuncu Erdal Özyağcılar, Şaman Dinine İnandığını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 17:46:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağımsız Aday Gökçe'den Pazaryeri Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]