Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan "Dünya Gazeteciler Günü" mesajı - Son Dakika

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Beyoğlu, mesajında gazeteciliğin kutsal bir meslek olduğunu belirterek, objektif esaslara dayalı olarak hakikatleri dile getiren gazetecilerin her zaman halkın özgür sesi olduğunu bildirdi.

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle gazeteciliğin de farklı bir boyut kazandığını ancak bu mesleğin değerini yitirmediğini, aksine daha fazla ihtiyaç duyulur hale geldiğini ifade eden Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Tek taraflı bakış açısını yansıtmayan, yol gösterici ve çözüme katkı sunan basınımızın objektif esaslara dayalı eleştirileri bizim için her zaman değerlidir. Bu yöndeki eleştiriler aziz milletimize daha çok hizmet etmemize yardımcı olur. Kadim ve kutsal bir meslek olan gazetecilik değerini hiçbir zaman yitirmez. Bu vesile ile içinde bulundukları tüm zorluklara göğüs gerip fedakarca çalışarak halkın haber alma hürriyetinin gerçekleşmesini sağlayan kıymetli basın emekçilerimizin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum."