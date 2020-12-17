Bağlar Belediyesi ilçedeki metruk yapıların yıkımınına devam ediyor - Son Dakika

Bağlar Belediyesi ilçedeki metruk yapıların yıkımınına devam ediyor

17.12.2020 15:47
Bağlar Belediyesi ilçedeki metruk yapıların yıkımınına devam ediyor, System.String[]

Bağlar Belediyesi, 21 ayda kullanılamaz haldeki 350 yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Bağlar Belediyesi, 21 ayda kullanılamaz haldeki 350 yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Bağlar ilçesinde Yunus Emre Mahallesi 976. Sokak'ta yer alan yapıların yıkım çalışmalarında incelemelerde bulunan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, göreve geldikten sonra 21 ayda 350 metruk yapının yıkımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kentsel Dönüşüm Projesi için hazırlıkların devam ettiğini anlatan Beyoğlu, bir yandan vatandaşın huzurunu kaçıran olayların yaşandığı metruk yapıları yıktıklarını diğer yandan kentsel dönüşüm çalışmalarına hazırlık yaptıklarını bildirdi.

Beyoğlu, "Şimdiye kadar 350 metruk yapıyı ortadan kaldırdık. Bunların yerine sosyal donatılar inşa ederek vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyoruz. Halkımız bu kötü tabloları hak etmiyor. Bu Bağlar için bir kader değildir. Terör, uyuşturucu zararlı alışkanlıkların cirit attığı bu yapılar inşallah tarihe karışacak." dedi.

Bağlar Belediyesi, Hüseyin Beyoğlu, Beyoğlu, Bağlar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağlar Belediyesi ilçedeki metruk yapıların yıkımınına devam ediyor - Son Dakika


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